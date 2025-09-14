Orbán Viktor ezt látva még nem lesz elégedett – A hét ábrája

Inflációs adatokat közölt a héten a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Eszerint 2025. augusztusban a fogyasztói árak átlagosan 4,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Júliushoz viszonyítva átlagosan nem változtak az árak. A maginfláció az átlagosnál alacsonyabb lett, 3,9 százalék, ezzel szemben a nyugdíjas infláció magasabb, 4,5 százalék, a harmonizált fogyasztóiár-index az előző hónaphoz képest nem változott, 4,2 százalék maradt.

Kapcsolódó cikk Megkongatták a vészharangot a kereskedők, elhallatszik a Karmelitáig? Az árrésstop inkább árt, mint használ?

Az Eurostat, az Európai Uniós közös statisztikai hivatala több ország harmonizált fogyasztóiár-indexét is közzétette már, az elérhető adatok segítségével a hét ábrájában ezúttal azt mutattuk be, hogyan teljesített Magyarország a nemzetközi viszonylatban:

Mint azt grafikonunkon is látni, Orbán Viktorék nem lehetnek elégedettek, a magyar mutató továbbra is az európai rangsor végefelé található.