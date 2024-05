Orbán Viktor fejvadászata után megtalálták az új hatósági vezetőt

A péntek este megjelent Magyar Közlönyből kiderül: Sulyok Tamás köztársasági elnök a miniszterelnök javaslatára Nagy Lászlót nevezte ki a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) elnökévé. A határozat május 2-án kelt, a miniszterelnök 3-án ellenjegyezte, a kinevezés május 4-étől hatályos - így tehát az SZTFH új elnöke már Nagy László.

Az SZTFH tájékoztatása szerint Nagy László mandátuma szombattól érvényes és kilenc évre szól. A jogász végzettségű szakember jól ismeri az SZTFH vezetésével járó feladatokat és kihívásokat, hiszen elnöki kinevezéséig általános elnökhelyettesként dolgozott, a hatóság 2021-es megalakulása előtt pedig több mint négy éven át vezette a központi hivatalként működő Szerencsejáték Felügyeletet.

Nagy László csaknem három év után váltotta Biró Marcellt, aki március óta a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója - olvasható a közleményben. Ahogy arról március közepén beszámoltunk, a nemzetbiztonsági főtanácsadói politikai felsővezetői posztot az Országgyűlés kivételes eljárásban alkotta meg. Orbán Viktor a posztra Biró Marcellt nézte ki - és annyira ragaszkodhatott hozzá, hogy még jogszabályt is módosítottak annak érdekében, hogy ne kelljen kivárni a 60 napos határidőt, hanem azonnal átülhessen a miniszterelnöki főtanácsadói székbe. Miután ez megtörtént, pótolni kellett Biró Marcellt az SZTFH élén - ez most meg is történt.