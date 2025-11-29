2p
Orbán Viktor hatalmas pénzeket mozgatott meg péntek éjszaka

Újabb átcsoportosítások a költségvetésben: több jut gyógyszertámogatásra, megemelik a Paks II. tőkéjét és 1,7 milliárdot kap Békéscsaba. 

Ismét több tízmilliárd forintot csoportosított át a kormány az elvileg törvénybe foglalt költségvetésben a péntek esti Magyar Közlöny szerint - vette észre a hvg.hu.

A gyógyszertámogatás kiadásait például 64 milliárd forinttal megemelték. 

2,3 milliárddal túl lehet lépni az idei árvíz, belvíz, helyi vízkár és vízhiány elleni, illetve vízminőség kárelhárítási védekezési tevékenység és a jégtörő hajópark üzemben tartása keretét, ebből 1,3 milliárdot személyi költségekre kell fordítani.

58 milliárd forint átcsoportosításáról döntött a kormány, főleg a Központi Maradványelszámolási Alapból, és sokfelé osztotta szét.

  • Ebből Paks II. tőkeemelésére 15 milliárdot, az állami Beruházási Alapba 28 milliárdot adtak.
  • Az ilyen osztogatásból ritkán kimaradó Bethlen Gábor Alap is kap 3 milliárdot „nemzetpolitikai célú támogatásokra”.
  • A sokat panaszkodó Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központnak 280 milliót utaltak ki személyi és működési kiadásokra.
  • Az Építési és Közlekedési Minisztériumnak pedig kulturális, örökségvédelmi fejlesztésekre 1,6 milliárdot.

Csak úgy röpködnek a tízmilliárdok
Csak úgy röpködnek a tízmilliárdok
1,7 milliárdot kap külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, vissza nem térítendő egyedi támogatásként Békéscsaba. 1,2 milliárddal emelik a turisztikai fejlesztési kiadásokat.

Az agrárminiszter a Magyar Falu Program keretében legfeljebb 20 milliárdos pályázatot írhat ki.

2 milliárd forintban határozták meg a 2026-os World Athletics Ultimate Championships sportesemény szervezésében részt vevő szervezetek juttatásaiért igénybe vehető adómentesség mértékét, és szokás szerint különleges matricát adnak a járművekre, hogy a buszsávot használhassák.

A kormány döntött arról, hogy a Budapest vagy Pest megye területén szolgálatot teljesítő, rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos, határvadász vagy rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állománya rendvédelmi lakhatási támogatást kap, de összeget nem rendelt ehhez, csak megbízta a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon róla.

Afrika és Latin-Amerika vár: nem reális a bóvli, de a választások után már tenni kell valamit

Afrika és Latin-Amerika vár: nem reális a bóvli, de a választások után már tenni kell valamit

Helyben hagyta Magyarország adósbesorolását a Moody’s, így továbbra is elmondható, hogy 2016 óta mindhárom nagy hitelminősítő befektetésre ajánlja a magyar államkötvényeket. Ez a bizalom inkább a 2020 előtti néhány évnek szól, illetve annak, hogy a jövő áprilisban esedékes választások után már tényleg el kell indulnia a költségvetési konszolidációnak. Hiszen a jelenlegi gazdasági mutatóink alapján egyes területeken még rosszabbul is állunk mint 2011-ben, amikor legutóbb került bóvliba Magyarország.

Jó hír: nőhet a vagyonunk a következő években

Kijött a közép- és kelet-európai háztartások vagyonáról szóló jelentés. 

Egyelőre megmenekült Magyarország a legrosszabbtól

Az eddigi szinten, Baa2-n hagyta a Moody's hitelminősítő Magyarországot.

Nem Orbán Viktor moszkvai útjától lesz olcsóbb a benzin

A magyar miniszterelnök állítólag azért utazott Moszkvába, hogy „legyen nafta”, ugyanakkor elég naivitás azt hinni, hogy ezzel Orbán Viktor kibontotta volna az igazság minden részletét. Ahogy arról az Mfor Üzemanyagár-figyelő is rendszeresen ír, a hasonló földrajzi adottságokkal rendelkező Csehország meg tudja oldani orosz olaj nélkül az üzemanyag-ellátását, ráadásul ott a tankolás is olcsóbb.

Somogy megye felét is elnyelheti egy vagyonkezelő alapítvány

Egy belga származású milliárdos család gondoskodott a jövőről.

Bod Péter Ákos: Ilyen ipari dekonjunktúra esetén az a csoda, hogy csak csekély mértékű a foglalkoztatás-csökkenés.

Bod Péter Ákos: Ilyen ipari dekonjunktúra esetén az a csoda, hogy csak csekély mértékű a foglalkoztatás-csökkenés

Lapcsoportunk, a Klasszis Média állandó szerzője, a volt jegybankelnök, közgazdász, egyetemi tanár még az októberi foglalkoztatottsági adatok péntek reggeli közzététele előtt írt elemzést a Privátbankár.hu-n.

Most aztán fülig érhet Nagy Márton szája

Most aztán fülig érhet Nagy Márton szája

Tizenkét hónapja nem látott alacsony inflációs adat érkezett.

Nem biztató a foglalkoztatás és a munkanélküliség tendenciája

Nem biztató a foglalkoztatás és a munkanélküliség tendenciája

2025 októberében a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 674 ezer főt tett ki. A munkanélküliek száma 217 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,4 százalék volt.

Megvan a megállapodás a jövő évi minimálbérről és arantált bérminimumról

Megvan a megállapodás a jövő évi minimálbérről és a garantált bérminimumról

Sajtóértesülés szerint megegyeztek a felek. 

Putyin már nagyon várja Orbán Viktort

Putyin most is nagyon várja Orbán Viktort

Ha a magyar miniszterelnök úgy ítéli meg, hogy elfogadja a Moszkvába szóló meghívást, akkor mindig szívesen látjuk – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön Biskekben, az orosz sajtó számára tartott sajtóértekezletén.

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom


Meglepetésözön a telco szolgáltatótól.

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei

