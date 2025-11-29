Orbán Viktor hatalmas pénzeket mozgatott meg péntek éjszaka

Ismét több tízmilliárd forintot csoportosított át a kormány az elvileg törvénybe foglalt költségvetésben a péntek esti Magyar Közlöny szerint - vette észre a hvg.hu.

A gyógyszertámogatás kiadásait például 64 milliárd forinttal megemelték.

2,3 milliárddal túl lehet lépni az idei árvíz, belvíz, helyi vízkár és vízhiány elleni, illetve vízminőség kárelhárítási védekezési tevékenység és a jégtörő hajópark üzemben tartása keretét, ebből 1,3 milliárdot személyi költségekre kell fordítani.

58 milliárd forint átcsoportosításáról döntött a kormány, főleg a Központi Maradványelszámolási Alapból, és sokfelé osztotta szét.

Ebből Paks II. tőkeemelésére 15 milliárdot, az állami Beruházási Alapba 28 milliárdot adtak.

Az ilyen osztogatásból ritkán kimaradó Bethlen Gábor Alap is kap 3 milliárdot „nemzetpolitikai célú támogatásokra”.

A sokat panaszkodó Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központnak 280 milliót utaltak ki személyi és működési kiadásokra.

Az Építési és Közlekedési Minisztériumnak pedig kulturális, örökségvédelmi fejlesztésekre 1,6 milliárdot.

Csak úgy röpködnek a tízmilliárdok

Fotó: DepositPhotos.com

1,7 milliárdot kap külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, vissza nem térítendő egyedi támogatásként Békéscsaba. 1,2 milliárddal emelik a turisztikai fejlesztési kiadásokat.

Az agrárminiszter a Magyar Falu Program keretében legfeljebb 20 milliárdos pályázatot írhat ki.

2 milliárd forintban határozták meg a 2026-os World Athletics Ultimate Championships sportesemény szervezésében részt vevő szervezetek juttatásaiért igénybe vehető adómentesség mértékét, és szokás szerint különleges matricát adnak a járművekre, hogy a buszsávot használhassák.

A kormány döntött arról, hogy a Budapest vagy Pest megye területén szolgálatot teljesítő, rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos, határvadász vagy rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állománya rendvédelmi lakhatási támogatást kap, de összeget nem rendelt ehhez, csak megbízta a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon róla.