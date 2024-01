Orbán Viktor hívására mégis Budapestre jön a svéd miniszterelnök NATO-ügyben tárgyalni

Várom, hogy egy mindkettőnk számára alkalmas időpontban Budapesten részletesebben is megvitassuk a két ország kapcsolatát és megerősítsük a két ország közötti bizalmat" - írja Orbán Viktornak küldött válaszában Ulf Kristersson svéd miniszterelnök. A levelet a svéd Svt Nyheter nevű újság tette közzé, ebben a NATO-csatlakozás magyar ratifikálására váró politikus azt is felveti, a február 1-ei EU-csúcson is lesz alkalmuk egyeztetni - írja a hvg.

"Egyetértek Önnel abban, hogy az országaink közötti intenzívebb politikai párbeszéd hasznos lenne" - írja a svéd kormányfő, aki szerint számos ügyben édekelt Magyarország és Svédország is. Ide sorolta a Gripen repülőgépekről szóló együttműködést, az Európai Uniót és a közelgő magyar uniós elnökséget, valamint a NATO-t, amelynek kontextusában már szövetségesként hivatkozik a két országra.

"Minden megy a maga útján" - válaszolta a hvg kérdésére Havasi Bertalan, amikor azt kérdezték, várhatóan hol és mikor kerül sor a kétoldalú megbeszélésre és lehet-e arra számítani, hogy még januárban összeülnek a vezetők. A miniszterelnök sajtófőnöke pozitív válaszként értékelte Kristersson levelét.

Az ügy előzménye, hogy Orbán Viktor kedden hívta meg svéd kollégáját tárgyalni, néhány órával később erre Tobias Billström külügyminisztertől érkezett válasz. „Jelenleg nem látok okot arra, hogy tárgyaljunk” - mondta a politikus és hozzátette,remélik, Magyarország a lehető leghamarabb ratifikálja a tagságukat.