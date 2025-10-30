1p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Makró Nyugdíj, öngondoskodás Orbán Viktor

Orbán Viktor: Lesz 14. havi nyugdíj

mfor.hu

Hosszú vita után döntött a kormány a 14. havi nyugdíjról.

„Eldöntöttük, hogy lesz 14. havi nyugdíj, de a bevezetési rendjén még dolgozunk” – mondta Orbán Viktor a közösségi oldalán közzétett videóban.

Orbán azt is elmondta: hosszú vita volt a kormányülésen a 14. havi nyugdíjról. A reggeli Kormányinfón Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter még azt mondta, a kormány akkor még nem döntött erről, de szeretnék a bevezetését.

A nyugdíj mellett döntöttek a kulturális szférában dolgozók 15 százalékos béremeléséről, és összeraktak egy akciótervet az állami gondozásban élő gyerekek helyzetének javítására is. A nevelőszülőknek járó pénzt is megduplázza a kormány, Orbán elismerte, hogy „eddig alul voltak fizetve”.

Döntöttek az árrésstopról is, amelyet február 28-ig meghosszabbítottak, és december 1-től egy sor új terméktípussal kibővítettek.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Ismét 335 felett a dollár

Ismét 335 felett a dollár

A dollárral szemben gyengült, az euróval és a svájci frankkal szemben viszont erősödött a forint csütörtökön.

A Dominikai Köztársaság partjai

70 milliárd forint értékű kokainnal üzletelt M. Ferenc és bandája, de lebuktak

A magyar férfi által vezetett bűnszervezet többtonnás kokainszállítmányára a Dominikai Köztársaság partjainál találtak rá. 

Lecsapott a versenyhivatal a Használtautó.hu üzemeltetőjére

Lecsapott a versenyhivatal a Használtautó.hu üzemeltetőjére

Az exkluzív csomaggal akadályozta a versenytársak piacra lépését, és visszaélt a gazdasági erőfölényével.

Több tízezer dolgozót érint a Hankó Balázs által bejelentett fizetésemelés

Több tízezer dolgozót érint a Hankó Balázs által bejelentett fizetésemelés

A kulturális ágazatban dolgozó 41 ezer ember fizetését január 1-től emeli meg a minisztérium.

Drasztikus döntést hozott a Mol: bezárják az egyik tiszaújvárosi üzemet

Nagyon nem jött be a hulladékbiznisz az olajtársaságnak.

Kiesett egy turbinagenerátor a paksi atomerőműben

Kiesett egy turbinagenerátor a paksi atomerőműben

A kiesés délelőtt történt, azóta a 2-es blokk a teljesítménye felével működik.

Nemsokára az alma és a körte árrését is össze lehet hasonlítani

Nemsokára az alma és a körte árrését is össze lehet hasonlítani

A gyümölcsök, zöldségek mellett húsok, sajtok is megkapják az árrésstopos címkét.

Még idén dönthet a parlament az ingyenes készpénzfelvétel bővítéséről

Még idén dönthet a parlament az ingyenes készpénzfelvétel bővítéséről

A siófoki választókerület fideszes képviselője, Witzmann Mihály jelentette be: 300 ezer forintra emelnék az ingyenes készpénzfelvétel felső korlátját.

Szomorú, hogy hány évet kell dolgozni egy lakásért Magyarországon

Szomorú, hogy hány évet kell dolgozni egy lakásért Magyarországon

A statisztikai hivatal egy sor érdekességet összegyűjtött a magyar lakásállományról, így például kiderült, hogy tavaly átlagosan 6,6 évnyi keresetből lehetett egy lakást megvásárolni.

A kormány all-int tett a béketárgyalásokra

Az újabb gyenge GDP-adat láttán ugyan nem viszik lejjebb az 1 százalékos növekedési előrejelzésüket, ám beismeréssel ér fel, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium a már ismert narratívával reagált: amíg nem ér véget az orosz-ukrán háború, a magyar gazdaság bővülése sem lehet acélos. A hazai makrogazdasági elemzők már nem ennyire szemérmesek: még a legoptimistábbak sem várnak 0,5 százaléknál magasabb GDP-növekedést, ami a 2024-es év 0,6 százalékos rátája miatt visszaesést jelenthet – szemben az Orbán Viktor által az év elején belengetett repülőrajttal.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168