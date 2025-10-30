Orbán Viktor: Lesz 14. havi nyugdíj

„Eldöntöttük, hogy lesz 14. havi nyugdíj, de a bevezetési rendjén még dolgozunk” – mondta Orbán Viktor a közösségi oldalán közzétett videóban.

Orbán azt is elmondta: hosszú vita volt a kormányülésen a 14. havi nyugdíjról. A reggeli Kormányinfón Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter még azt mondta, a kormány akkor még nem döntött erről, de szeretnék a bevezetését.

A nyugdíj mellett döntöttek a kulturális szférában dolgozók 15 százalékos béremeléséről, és összeraktak egy akciótervet az állami gondozásban élő gyerekek helyzetének javítására is. A nevelőszülőknek járó pénzt is megduplázza a kormány, Orbán elismerte, hogy „eddig alul voltak fizetve”.

Döntöttek az árrésstopról is, amelyet február 28-ig meghosszabbítottak, és december 1-től egy sor új terméktípussal kibővítettek.