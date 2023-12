Orbán Viktor mélyen hallgat a családja volt cégeinek bedőléséről

Vadai Ágnes azt kérdezte a miniszterelnöktől, hogy mit gondol, vajon előre megfontoltan döntik-e be az Orbán-család volt cégeit?

A kérdésre Kövér László házelnök válaszolt, mégpedig elutasítóan. Mint a parlamenti kérdések között található válaszában írja: "A kérdés megválaszolása kormányzati feladatkört nem érint, ezért az indítvány visszautasításra került."

Az indok pedig a következő:

"Képviselő asszony a beadványában egy internetes hírportálon megjelent cikket idéz, amely magántulajdonban lévő vállalkozások működésével foglalkozik. Arra a konkrét kérdésre vár választ miniszterelnök úrtól, hogy szerinte előre megfontoltan döntik-e be az Orbán család volt cégeit.

Fura dolgok történtek az utóbbi időben az Orbán-család volt cégeivel. Fotó: MTI

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése szerint országgyűlési képviselő kérdést intézhet a kormányhoz és a kormány tagjához a feladatkörükbe tartozó bármely ügyben, amelyet az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (11. 24.) OGY. határozat (atovábbiakban: HHSZ) 121. § (1) bekezdése is megerősít. A miniszterelnök, valamint az egyes miniszterek feladatkörét a kormány tagjainak feladat-és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szabályozza." A fentiek alapján a kormány, illetve a kormánytagok feladat-és hatásköre nem terjed ki a képviselő asszony által feltett kérdésben foglaltakra, ezért az írásbeli kérdés nem felel meg a HHSZ121. § (1) és (4)bekezdésében foglaltaknak, ezért indítványát a HHSZ124. § (1) bekezdése alapján, a 121. § (4) bekezdés nJ pontjában foglalt jogkörömmel élve visszautasítom".

Kövér László minden bizonnyal a lapunkban megjelent cikkre utal, amelyben azt írtuk, hogy "nevezhető dominó-hatásnak, vagy pillangó-effektusnak, a lényeg ugyanaz: Orbán Győző volt cége anyagi problémák miatt a felszámolás szélére került. Ez pedig a jelek szerint a szakadék szélére sodorja az új tulajdonos anyacéget. Mely nem mellesleg szintén egy volt Orbán-cég".

Cikkünkben - amely miatt Vadai Ágnes kérdéssel fordult Orbán Viktorhoz - arról számoltunk be, hogy egészen furcsa dolgok történnek az Orbán-család volt cégei körül. A jelek szerint nemcsak a 2022-ben továbbadott társaság került a megszűnés szélére, de annak anyacége is, mely néhány évvel ezelőtt még rekordprofitról számolhatott be.