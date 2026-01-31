Orbán Viktor nagy bejelentést tett

2p
Magyarország márciusban újraindítja a hazai teherautó-gyártást.

Orbán Viktor a Digitális Polgári Körök hatvani gyűlésén az autóipar általános helyzetéről is beszélt. Elismerte, hogy az autóipar ciklikus, hullámzó teljesítményt mutat. Ugyanakkor úgy vélte, a magyarországi telephelyek a legeredményesebbek közé tartoznak, a hazai munkavállalók teljesítménye pedig sok esetben felülmúlja a külföldi üzemek dolgozóinak eredményeit. Ezért szerinte nincs ok attól tartani, hogy tömeges bezárásokra kerülne sor Magyarországon.

Az elektromos átállás kapcsán a kormányfő bírálta az Európai Unió megközelítését. Minr mondta, Brüsszel erőltetetten, kívülről próbálta ráerőltetni az átmenetet az ipari szereplőkre. 

Orbán felidézte, hogy Magyarország a közelmúltban nagy tétet tett a gépgyártásra és különösen az autógyártásra, ezért kulcsfontosságú, hogy be tudjon kapcsolódni a technológia következő fázisába, az elektromosautó-gyártásba is.

Pozitív példaként említette a debreceni BMW-gyárat, amelynek 2026-ra tervezett elektromos autóit a vállalat már most teljes egészében értékesítette. Hozzátette, hogy más hazai járműipari beruházásoknál is kedvező fejlemények tapasztalhatók. A kormányfő ekkor jelentette be, hogy az ország márciustól egy hatalmas új kalandba vág bele, a járműgyártás egy régebben elhalt ágának újbóli életre keltésével.

Elmondása szerint pedig márciustól Győrben megkezdődhet a Rába–Tátra teherautók gyártása.

Márciusban újrakezdik
Fotó: MTI

A miniszterelnök felidézte, hogy korábban Rába–MAN járművek készültek, most azonban ezzel a lépéssel újjáéled a magyar teherautó-gyártás. Hangsúlyozta: nem kivonulni kell az autóiparból, hanem megerősíteni a meglévő pozíciókat.

