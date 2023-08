Orbán Viktor: Nem baj, ha sokáig vagyunk hatalmon

Chikán Attila nem hiszi, hogy belátható időn belül képesek leszünk felzárkózni a nyugat-európai országokhoz

Ezt a véleményét is megosztotta a volt gazdasági miniszter, a Budapesti Corvinus Egyetem Versenyképesség Kutató Központjának igazgatója a lapcsoportunk által augusztus 23-án online megrendezett Klasszis Klubban. A beszélgetés során szó volt arról, hogy mit is jelent egy ország esetében a versenyképesség, az miben tér el például egy termékétől vagy egy szolgáltatásétól, miközben Chikán Attila segített értelmezni Magyarországnak a nemzetközi versenyképességi rangsorokban elfoglalt, sajnálatos módon szerény helyezését. Ha szeretné visszanézni a beszélgetést, vagy azt esetleg elmulasztotta, most megteheti.