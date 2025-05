Orbán Viktor nem tartja be az ígéretét?

Nem lesz béremelés jövőre a szociális területen – legalábbis ezt olvasta ki a Népszava 2026-os költségvetés tervezetéből. Pedig – emlékeztet a lap – Orbán Viktor miniszterelnök tavaly decemberben a parlamentben azt mondta, 2026-ban várható egy értékelhető, áttörő erejű béremelés a szociális dolgozóknál, hiszen ez a több mint 100 ezer ember „olyan fantasztikus munkát végez, amire talán mi nem is lennénk képesek”. Hozzátette: míg korábban 137 ezer forintot kerestek átlagosan a szociális szférában, most az átlagfizetés 437 ezer forint.

Ám hiába a miniszterelnöki ígéret, a már benyújtott költségvetési tervezetben ennek nyoma sincs. Abban a Népszava szerint mindössze annyi szerepel, hogy jelentős béremelésekre kerül sor, ezen felül kifizetik a hathavi fegyverpénzt a rendvédelmi, a honvédelmi és más hivatásos dolgozók részére 450 milliárd forint összegben.

A tanári béremelés folytatódik, a minimálbér-emelésben a bérmegállapodásnak megfelelő 13 százalékkal számolnak, amely a központi igazgatásban is megvalósul. A tízezer fő alatti önkormányzatok esetén is béremelést hajtanak végre: az idei évben már 15 százalékkal, jövő év januárjától meg további 15 százalékkal emelik az önkormányzati köztisztviselők illetményét. Egyéb ágazati béremelést is végrehajtanak az alkotmányos szervezeteknél, például az igazságügyben. A szociális terület viszont nem szerepel benne.