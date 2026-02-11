Orbán Viktor szerint marhaság, hogy a magyar gazdaság dögrováson lenne

„Az ellenfél azt terjeszti, hogy a magyar gazdaság, az dögrováson van. Amire nekünk azt kell mondani, hogy ez egy marhaság, szamárság. Ez úgy marhaság, ahogy van” – erről Orbán Viktor miniszterelnök beszélt Szentendrén, ahol Vitályos Eszterrel vett részt egy fideszes aktivista-találkozón.

A 444.hu helyszínen készített videójából kiderül, hogy – bár a gazdaság növekedése nem egészen 1 százalék volt az elmúlt évben (a valóságban 0,3 százalékkal nőtt tavaly a GDP – a szerk.) – a kormány 11 százalékos minimálbér-emelést hajtott végre.

„Olyan gazdaság, amelyik képes arra, hogy 1 százalékos növekedés mellett adjon 11 százalékos minimálbér-növekedést, az csak nagyon erős gazdaság esetében fordulhat elő”

– mondta a miniszterelnök.

Arra nem tért ki, hogy egy évvel ezelőtt még repülőrajtot és hatalmas gazdasági fellendülést jósoltak 2025-re, aminek értelmében a tavalyi költségvetést is eredetileg 3,5 százalékos növekedéssel tervezték – írja a 24.hu.

Orbán Viktor beszédében megnevezte azt a három embert, akik a legnagyobb szerepet játsszák majd a Fidesz kampányában az utolsó két hónapban.

„Jómagam, Lázár János és Szijjártó Péter. Ezzel a hármassal megyünk.”