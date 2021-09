Orbán Viktor találkozott Ferenc pápával (Fotó)

Varga Mihály megint üzent Matolcsy Györgynek

Az uniós pénzügyminiszteri csúcson is egyetértés volt abban, hogy a gazdaság újraindításához továbbra is támogató költségvetési politikára van szükség, ennek túlzottan korai visszavonása ugyanis akár egy új visszaesést is eredményezhetne - jelentette ki Varga Mihály a szlovéniai Brdóban, az uniós pénzügyminiszterek tanácskozása (ECOFIN) után a PM közleménye szerint.