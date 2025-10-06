Orbán Viktor: tárgyalunk a kata kiszélesítéséről

„Az volt a kérésem a gazdasági miniszterhez, hogy olyan megállapodást kössön a kamarával, ami lehető legegyszerűbb, és mindenki számára elérhető pénzügyi forrást jelent” – adta meg a választ Orbán Viktor az Economxnak adott interjújában arra a kérdésre, hogy a hétvégén beharangozott, és mától a vállalkozások számára is elérhető fix 3 százalékos kamatú hitel esetében a 150 millió forintos plafont leszámítva semmilyen megkötést nem alkalmaznak majd. A beszélgetést a 24.hu szemlézte. A műsorban Orbán Viktor miniszterelnök Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével jelent meg.

Orbán Viktor jelezte: tárgyalnak a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával a kata kibővítéséről

Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Orbán azt mondta, a komrány egy komoly hely, nem úgy működnek a dolgot, hogy valaki csak a hasára üt, és ide-oda tesz pénzt, ez ebben az esetben is így volt – és a 2025-ös és 2026-os költségvetés Orbán szerint megteremti a kormány mozgásterét arra, hogy egymás után jelentse be a különböző kedvezményes hiteleket és adókedvezményeket. Emellett újabb adócsökkentéseket is kilátásba helyezett a miniszterelnök, de itt még több körös tárgyalás vár a szereplőkre, a munkáltatókra, a munkavállalókra és a kormányra, ezért konkrétumokat nem tudtunk meg. De annyit elárult Orbán, hogy kulcskérdés az egészben, hogy mennyi lesz jövőre a minimálbér.

Kérdésre, hogy ez azt jelenti-e, hogy akkor lesz kétszámjegyű minimálbér-emelés, ha csökkent a szocho, Orbán azt mondta, „durván hangzik, de nagyjából így áll a helyzet”.

Nagy Elek úgy látja, a kata enyhítése vagy az azzal kapcsolatos bármilyen változtatás leginkább politikai kérdés a vállalkozói oldalról, és Orbán is arról beszélt, hogy ez egy komoly ügy. A miniszterelnök először emlékeztetett, hogy a kata-t ők találták ki, csakhogy a magyar „agyas”, akkor is, amikor adót kell csalni, ezért aztán annyi visszaélés jött létre a dolgoból, hogy muszáj volt tenniük valamit.

Ma, hogy milyen számlát lehet Kata-adózás alá vonni vagy elszámolni, egy nagyon szigorú keretbe szoríttatott, mert félünk, hogy megint kicsúszunk, a jószándékunk félrevisz bennünket, és megint visszaéléseknek nyitunk terepet. De tárgyalunk arról, hogy hogyan lehetne úgy kinyitni vagy szélesíteni a KATA-t, hogy lehessen szabadabban számlázni

– mondta Orbán, de a maga részéről ő ebben a kérdésben óvatos.

A repülőrajt megtörtént, csak nem január 1-től” – szögezte le Orbán, leszögezve, hogy az évszámot eltalálta, csak a hónapot nem. De szerinte a júniussal megindított programok áttörést hoznak a gazdaságban, más kérdés, hogy ezeket nem tudták megindítani januárban, de ettől függetlenül a miniszterelnök szerint megtörtént a repülőrajt.