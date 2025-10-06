Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

3p
Makró kata MKIK Orbán Viktor

Orbán Viktor: tárgyalunk a kata kiszélesítéséről

mfor.hu

Erről egy podcastban beszélt a miniszterelnök.

„Az volt a kérésem a gazdasági miniszterhez, hogy olyan megállapodást kössön a kamarával, ami lehető legegyszerűbb, és mindenki számára elérhető pénzügyi forrást jelent” – adta meg a választ Orbán Viktor az Economxnak adott interjújában arra a kérdésre, hogy a hétvégén beharangozott, és mától a vállalkozások számára is elérhető fix 3 százalékos kamatú hitel esetében a 150 millió forintos plafont leszámítva semmilyen megkötést nem alkalmaznak majd. A beszélgetést a 24.hu szemlézte. A műsorban Orbán Viktor miniszterelnök Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével jelent meg.

Orbán Viktor jelezte: tárgyalnak a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával a kata kibővítéséről
Orbán Viktor jelezte: tárgyalnak a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával a kata kibővítéséről
Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Orbán azt mondta, a komrány egy komoly hely, nem úgy működnek a dolgot, hogy valaki csak a hasára üt, és ide-oda tesz pénzt, ez ebben az esetben is így volt – és a 2025-ös és 2026-os költségvetés Orbán szerint megteremti a kormány mozgásterét arra, hogy egymás után jelentse be a különböző kedvezményes hiteleket és adókedvezményeket. Emellett újabb adócsökkentéseket is kilátásba helyezett a miniszterelnök, de itt még több körös tárgyalás vár a szereplőkre, a munkáltatókra, a munkavállalókra és a kormányra, ezért konkrétumokat nem tudtunk meg. De annyit elárult Orbán, hogy kulcskérdés az egészben, hogy mennyi lesz jövőre a minimálbér.

Kérdésre, hogy ez azt jelenti-e, hogy akkor lesz kétszámjegyű minimálbér-emelés, ha csökkent a szocho, Orbán azt mondta, „durván hangzik, de nagyjából így áll a helyzet”.

Nagy Elek úgy látja, a kata enyhítése vagy az azzal kapcsolatos bármilyen változtatás leginkább politikai kérdés a vállalkozói oldalról, és Orbán is arról beszélt, hogy ez egy komoly ügy. A miniszterelnök először emlékeztetett, hogy a kata-t ők találták ki, csakhogy a magyar „agyas”, akkor is, amikor adót kell csalni, ezért aztán annyi visszaélés jött létre a dolgoból, hogy muszáj volt tenniük valamit.

Ma, hogy milyen számlát lehet Kata-adózás alá vonni vagy elszámolni, egy nagyon szigorú keretbe szoríttatott, mert félünk, hogy megint kicsúszunk, a jószándékunk félrevisz bennünket, és megint  visszaéléseknek nyitunk terepet. De tárgyalunk arról, hogy hogyan lehetne úgy kinyitni vagy szélesíteni a KATA-t, hogy lehessen szabadabban számlázni

– mondta Orbán, de a maga részéről ő ebben a kérdésben óvatos.

A repülőrajt megtörtént, csak nem január 1-től” – szögezte le Orbán, leszögezve, hogy az évszámot eltalálta, csak a hónapot nem. De szerinte a júniussal megindított programok áttörést hoznak a gazdaságban, más kérdés, hogy ezeket nem tudták megindítani januárban, de ettől függetlenül a miniszterelnök szerint megtörtént a repülőrajt.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Soha rosszabb hétkezdést: olcsóbban tankolhatunk holnaptól

Soha rosszabb hétkezdést: olcsóbban tankolhatunk holnaptól

Mindkét üzemanyagtípus ára csökken keddtől.

A zászlóshajó még mindig húz, de pöröghetne jobban is

A zászlóshajó még mindig húz, de pöröghetne jobban is

A kiskereskedelmi forgalom augusztusban az előző év azonos időszakit 2,4 százalékkal, a júliusit pedig 0,8 százalékkal haladta meg.

Erre nem számítottunk: olcsóbb lett a kötelező biztosítás

Erre nem számítottunk: olcsóbb lett a kötelező biztosítás

Az idén több mint félmillió kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást kötöttek az autósok a Netrisknél, ami 14 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Az autókra vonatkozó kgfb-szerződések átlagdíja eközben 3 százalékkal mérséklődött.

Itt van, hogy fog működni Orbán Viktor legújabb csodafegyvere

Itt van, hogy fog működni Orbán Viktor legújabb csodafegyvere

A 3 százalék lett a jelszó a kkv-knak is.

Elképesztő, mennyit drágultak a lakások Magyarországon

Elképesztő, mennyit drágultak a lakások Magyarországon

Toronymagasan verjük Európát.

Megvan David Pressman utóda – magyar gyökerekkel rendelkező ortodox zsidó üzletembert választott Trump

Idősotthonokon gazdagodott meg, most diplomata lesz belőle.

Az igazság pillanatai jönnek Orbán Viktorék számára

Az igazság pillanatai jönnek Orbán Viktorék számára

Hétfőtől fontos számokat ismerhetünk meg.

Ment a lecsóba Trump kérése – Ez Viszont Privát

A héten ismertté váltak a kormány és a Tisza Párt egyaránt 5-5 pontból álló azon kérdései, amelyekre várják a választópolgárok reakcióit. Az Ez Viszont Privát legújabb adásában ezek mentén beszélgetett Csabai Károly főszerkesztő, Herman Bernadett főmunkatárs és Imre Lőrinc újságíró. Például az édesanyák és a fiatalok adómentességéről, a társasági adóról, valamint arról, hogy Magyar Péter már az egymilliárd forint feletti vagyonokat is megadóztatná. 

Több száz millióval bővült a Széchenyi Mikrohitel MAX+

Több száz millióval bővült a Széchenyi Mikrohitel MAX+

Jelentősen bővültek a Széchenyi Mikrohitel MAX+ lehetőségei a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) szerint.

Orbán Viktor

Orbán Viktor az Mfornak: nem módosít a kormány a növekedési terveken

A magyar miniszterelnököt arról kérdeztük a mai rendkívüli sajtótájékoztatóján, hogy változtat-e a kormány az idei növekedési prognózisán.

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek


Fontos, hogy a diákok tanuljanak a biztosításról.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Privátbankár.hu Klasszis 2025

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168