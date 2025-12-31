Orbán Viktor: Több magyar terméket kellene értékesíteni az orosz piacon

Évzáró interjút adott az M1-nek Orbán Viktor, a kormányfő a közösségi oldalán élőben közvetítette a beszélgetést.

Orbán azzal kezdte, hogy a magyar gazdaság teljesítménye tekintélyes részben abból áll elő, hogy mi értéket állítunk elő, majd azt külföldön eladjuk. „Ha csak a hazai piacra termelne a magyar gazdaság, az életszínvonal sokkal rosszabb lenne, mint most. Az egyik kézenfekvő felvevő piacunk mindig is az EU volt, azon belül is Németország, de ha ők átállnak hadigazdaságra, akkor ez érződik” – mondta.

Ezért látja úgy, hogy új piacokat kell keresni. Elismerte, hogy azütem lehetne gyorsabb is, el fog tartani jó néhány évig a folyamat, amíg a magyar termékek jelentős részét nem az uniós piacon helyezzük el.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy nagyon fontos lenne az orosz-ukrán háború lezárása, mert úgy

az orosz piacra is több magyar terméket lehetne értékesíteni, és több orosz energiát vásárolhatnánk,

ha Trump és Putyin békét kötnek.

Január 5-én, hétfőn Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatót tart, amelyen az Mfor is részt vesz.