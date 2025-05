Orbán Viktor unokaöccse 500 milliós osztalékot hozott össze három hónap alatt

A Dolomit Inert Kft. többségi tulajdonosa a Gánt Kő Kft., Orbán Dávid pedig résztulajdonosként és ügyvezetőként vesz részt a cég működésében. Kisebbségi tulajdonos még Mürkl Máté győri ügyvéd, aki korábban is üzleti kapcsolatban állt Orbán Dáviddal. A tulajdonosi kör 2023. december 16-án bővült tovább, amikor idősebb Orbán Győző, a miniszterelnök édesapja közvetlenül is tulajdonossá vált – nemcsak a Gánt Kő Kft.-n keresztül. Ez a cég korábban teljes egészében az ő tulajdonában volt, ám 2024. január 1-jén a részvényei negyedét unokájának ajándékozta.

Gyorsabban tömhetik be a hatalmas bányagödröt.

Annyi bizonyos, hogy a félmilliárd forintos osztalék nem közvetlenül bányászati tevékenységből származik. Orbán Dávid számára nem ismeretlen terület a bányászat világa, de a Timolod Kft. az első olyan vállalkozás, amelyben kizárólagos tulajdonosként szerepel, és amelyet az ő székesfehérvári címére jegyeztek be. Korábban kizárólag családi cégekben dolgozott, vagy társtulajdonosként vett részt a működésükben. Tavaly nyáron például az Orbán Viktor édesapja, Orbán Győző Bálint által 100 százalékban birtokolt Gánt Kő Építőanyag-gyártó és Kereskedelmi Kft. alapított egy leányvállalatot, amelynek ügyvezetője Orbán Dávid lett. A cég eredetileg DG Kőbánya Projekt Kft. néven indult, azóta azonban Dolomit Inert Kft.-re nevezték át. Az új vállalkozás feladata a gánti bányagödör feltöltése építési hulladékkal.

Hogy pontosan mit takar az „egyéb bevétel” a Timolod Kft. esetében, egyelőre nem ismert. A könyvelési gyakorlat szerint ebbe a kategóriába tartozhatnak a legkisebb összegeket jelentő kerekítési különbözetek éppúgy, mint a nagyobb bevételt eredményező tárgyi vagy immateriális eszközök értékesítése. Ide sorolják továbbá a kapott kártérítéseket, kötbéreket és különféle támogatásokat is.

Idén március 11-én meg is született az alapítói határozat Orbán Dávid tag és képviselő részéről: ötszázmillió forint osztalék jóváhagyásáról döntött az eredménytartalék terhére.

A céges beszámolóját bőven a május 31-i határidő előtt, április 9-én leadták, ami talán annak is köszönhető, hogy mindössze az október 11-december 31-e közötti időszakot kellett pénzügyileg bemutatniuk. Ennyi idő alatt mindössze egymillió forint nettó árbevétele keletkezett értékesítésből, ellenben az egyéb bevételek soron megjelent 710 millió forint. Így végül az adózott eredmény, vagyis a profit 648,2 millió forint lett.

Az Orbán család bányavállalkozásait érintő fejleményekről rendszeresen beszámolunk, elsőként írtunk arról is, hogy egyre aktívabb szerephez jut a sokáig ismeretlen harmadik generáció. Az Opten adatbázisából derült ki, hogy 2024. október 11-én új bányavállalkozást alapított Orbán Dávid, a miniszterelnök testvérének, Orbán Győzőnek a fia. A Timolod Kft. székhelye Székesfehérváron található, főtevékenysége kőfejtés, valamint gipsz és kréta bányászata. A cég ügyvezetője és tulajdonosa egyaránt Orbán Dávid.

