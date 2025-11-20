2p

Mi és ki ránthatja ki a gödörből a magyar gazdaságot?
Elkerülhetőek még a megszorítások?
Kik állják a 14. havi nyugdíj cechét?

Online Klasszis Klub élőben Petschnig Mária Zitával!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves közgazdászt!

2025. november 26. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Makró Ipar Németország Orbán Viktor Ursula von der Leyen

Orbán Viktor után a németek is mentességet kérnének Trumptól

mfor.hu

Mentesítést szeretne elérni az amerikai acél- és alumínium importvámok alól az európai gépipari termékekre a német gépgyártók szövetsége, a VDMA. Ennek oka, hogy jelentősen visszaesett az ágazat Egyesült Államokba irányuló exportja.

A Német Gép- és Berendezésgyártók Szövetsége (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau – VDMA) szerint az EU-Bizottságnak a Donald Trump amerikai elnökkel folytatandó további tárgyalásokon világossá kellene tennie, hogy az európai gépek és berendezések kulcsfontosságú hajtóerői az amerikai termelésnek, az Egyesült Államok újrainduló iparosításának és exportjának is.

A szervezet arra sürgeti az Európai Bizottságot, hogy az Egyesült Államokkal folytatott vámvitában érjen el kivételt az európai (és különösen a német) gépipari termékekre az amerikai acél- és alumíniumimportra kivetett védővámok alól. Indoklásuk szerint a német és európai gépek és berendezések nem versenytársai, hanem komplementer termékei az amerikai iparnak – azaz az Egyesült Államokban újrainduló gyártókapacitásai nem működnek hatékonyan az európai gépek nélkül.

Az Egyesült Államok jelenlegi újraiparosítási programjai (CHIPS Act, Inflation Reduction Act, infrastruktúra-fejlesztések) hatalmas gép- és berendezésigénnyel járnak – ezek nagy részét Európa (és elsősorban Németország) szállítja – hívta fel a figyelmet a szövetség.

Az idei első kilenc hónapban a német gép- és berendezésgyártók külföldre szállított árbevétele névértéken 147,9 milliárd eurót tett ki, 3,1 százalékkal elmaradva a tavalyi hasonló időszaktól. A harmadik negyedévben 5,3, szeptemberben pedig 4,7 százalékos reálértékű csökkenést regisztráltak éves bázison.

A visszaesés főként az amerikai piac gyengélkedésére vezethető vissza, de a második legfontosabb exportpiac, Kína sem mutat élénkülést. A VDMA rövid távon nem számít a helyzet javulására.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Valami bűzlik az Orbán-kormány amerikai szankciós mentessége körül

Valami bűzlik az Orbán-kormány amerikai szankciós mentessége körül

Vagy nem is volt szankció, vagy igazi mentességet nem kaptunk alóla. És mi a helyzet a papírral, amit a kormány ígért?

Áttörte a lélektani határt a dízel ára

Áttörte a lélektani határt a dízel ára

Hónapokig hozzászokhattunk a 600 forint alatti dízelárhoz, de pénteken meghaladta ezt a szintet a dízel átlagára. A kutak viszont nagy árkülönbséggel adják a benzint és a dízelt is: a városok és az autópályák között akár 90 forint is lehet a különbség.

Még mindig nem hűlt ki a feketeleves, de már jobb lehet a szánk íze

Bár a terület szakmai felelőse, a Nemzetgazdasági Minisztérium ezúttal sem kommentálta a péntek reggel megjelent harmadik negyedéves beruházási adatokat, elemzők látnak esélyt arra, hogy ha a negyedik negyedév még ugyancsak mínuszos lehet, már elértük a gödör alját.

Nem csak az idő miatt ébredt borús napra Nagy Márton

A Központi Statisztikai Hivatal péntek reggeli közlése szerint a beruházások a harmadik negyedévben több mint 4 százalékkal voltak alacsonyabbak, mint 2024 azonos időszakában.

Surranópályán tempózik a Szijjártó Péterből elnököt faragó milliárdos

Nem árt figyelni, hogy mit csinál Leisztinger Tamás cégbirodalma.

Most tízezreket spórolhatnak a vállalkozók a biztosításon, mutatjuk, hogyan

Most tízezreket spórolhatnak a vállalkozók a biztosításon, mutatjuk, hogyan

Idén január 15-től minden hazai építőipari kivitelező és tervező vállalkozásnak és egyéni vállalkozónak – például az építészmérnököknek, kőműveseknek, tetőfedőknek, villanyszerelőknek, víz-, gáz-, fűtés- és klímaszerelőknek, festőknek és burkolóknak is – kötelező felelősségbiztosítást kell kötniük – ez összesen közel 150 ezer vállalkozást érint.

Meglepő dolog jár az euró bevezetése mellé

Meglepő dolog jár az euró bevezetése mellé

Két plusz szabadnapot ad a bolgár kormány az euró zökkenőmentes bevezetése céljából.

A 2008-as válság smafu: 2030-ig nem vár csodát az IMF

A 2008-as válság smafu: 2030-ig nem vár csodát az IMF

A világ húsz legnagyobb gazdaságának (G20) középtávú növekedési kilátásai 2030-ra a 2009-es pénzügyi válság óta nem látott mélypontra süllyednek – derül ki a Nemzetközi Valutaalap (IMF) a G20-ak számára készített jelentéséből.

Mint a jó hegymászó: megpihen a forint a csúcstámadás után

Mint a jó hegymászó: megpihen a forint a csúcstámadás után

Kissé gyengült a hazai fizetőeszköz ma reggelre.

Nem csak a bankok bírálják az extra profitadót

Újabb szektort dönthet padlóra az extraprofitadó.

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast


Beszélgetés a Magyar Telekom szakértőivel.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168