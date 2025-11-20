Orbán Viktor után a németek is mentességet kérnének Trumptól

A Német Gép- és Berendezésgyártók Szövetsége (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau – VDMA) szerint az EU-Bizottságnak a Donald Trump amerikai elnökkel folytatandó további tárgyalásokon világossá kellene tennie, hogy az európai gépek és berendezések kulcsfontosságú hajtóerői az amerikai termelésnek, az Egyesült Államok újrainduló iparosításának és exportjának is.

A szervezet arra sürgeti az Európai Bizottságot, hogy az Egyesült Államokkal folytatott vámvitában érjen el kivételt az európai (és különösen a német) gépipari termékekre az amerikai acél- és alumíniumimportra kivetett védővámok alól. Indoklásuk szerint a német és európai gépek és berendezések nem versenytársai, hanem komplementer termékei az amerikai iparnak – azaz az Egyesült Államokban újrainduló gyártókapacitásai nem működnek hatékonyan az európai gépek nélkül.

Az Egyesült Államok jelenlegi újraiparosítási programjai (CHIPS Act, Inflation Reduction Act, infrastruktúra-fejlesztések) hatalmas gép- és berendezésigénnyel járnak – ezek nagy részét Európa (és elsősorban Németország) szállítja – hívta fel a figyelmet a szövetség.

Az idei első kilenc hónapban a német gép- és berendezésgyártók külföldre szállított árbevétele névértéken 147,9 milliárd eurót tett ki, 3,1 százalékkal elmaradva a tavalyi hasonló időszaktól. A harmadik negyedévben 5,3, szeptemberben pedig 4,7 százalékos reálértékű csökkenést regisztráltak éves bázison.

A visszaesés főként az amerikai piac gyengélkedésére vezethető vissza, de a második legfontosabb exportpiac, Kína sem mutat élénkülést. A VDMA rövid távon nem számít a helyzet javulására.