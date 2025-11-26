Orbán Viktor vagy Magyar Péter mond igazat a Tisza gazdasági terveiről? Ma délután Klasszis Klub Live Petschnig Mária Zitával

A beszélgetést a Klasszis Média YouTube-csatornáján és lapunk Facebook-oldalán követhetik élőben. A konkrét linket az eseményre előzetesen regisztráltaknak küldjük meg. Vendégünknek természetesen Ön is feltehet kérdéseket az adás alatt chaten, vagy előzetesen, a [email protected] címre is elküldheti azokat.
>> Jelentkezzen most!
Tervezett témáink:
- Tényleg meg akar szorítani a Tisza, ha nyer?
- Megszorítás-e a banki adóterhek kormányzati duplázása?
- Folytatódik-e a kormány választási célú osztogatása?
- Miből lesz fedezet a 14. havi nyugdíjra?
- Bejöhetnek a kormány 3 százalékos akciói (Otthon Start, kkv-hitel)?
- Ha béke lesz, tényleg megszűnnek a magyar gazdaság bajai, lesz végre növekedés, lassul az infláció?
- Újabb hitelminősítések előtt: valós veszély, hogy bóvliba vágják Magyarországot?
- Hogyan érinti a magyar gazdaságot a vámháború?
De természetesen élő adásunk során olvasóink is kérdezhetnek.
Várunk tehát mindenkit szeretettel az online térben ma délután fél 4-kor!
>> Jelentkezzen most!
Beszámolóink a Klasszis Klub korábbi rendezvényeiről itt találhatók meg: