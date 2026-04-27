9p
Makró GDP Lakáspiac Munkaerőpiac Magyar Péter

Orbán Viktorék bicskája beletört, most a Tisza próbálkozhat a vidék felzárkóztatásával

Imre Lőrinc

Bár a magyarországi régiók közötti gazdasági különbségek csökkentése az elmúlt 16 évben is egy jól hangzó politikai szlogen volt, valójában alig történt változás. Az Orbán-rendszer közepére enyhén javult a helyzet, de 2020 után még a 2010-es startvonaltól is távolabb kerültünk. A Tisza most szintén nekikezdhet a feladatnak.

Amíg az április 12-i parlamenti választáson kétharmados többséget szerző Tisza-kormány nem áll fel (az új Országgyűlés alakuló ülése május 9-én lesz, Magyar Péter leendő miniszterelnök reményei szerint ezt követően a kabinet el tudja kezdeni a munkát), addig leginkább a párt hivatalos programja és többször megismételt vállalásai alapján tudunk előre jelezni a várható gazdaságpolitikai irányokkal kapcsolatban.

Bár Kapitány István, a kormány leendő gazdasági- és energetikai minisztere már a személyi-jövedelemadó rendszerének átalakításáról is elárult néhány részletet (a várható hatásokkal ebben a cikkben foglalkoztunk), egyelőre a részben még mindig zárolás alatt lévő európai uniós források hazahozatala tűnik a Tisza legfontosabb, a magyar gazdaságot a 3 éves stagnálásból talán végre kirángató ígéretének.

Az uniós pénzek segíthetnek

Több is ez, mint egy ígéret, hiszen Magyar Péter – ahogy az első frakcióülést követő sajtótájékoztatón fogalmazott – kormányfőként a harmadik külföldi útja során Brüsszelbe látogat majd, ahol egy politikai megállapodást is aláírna a befagyasztott eurómilliárdok feloldásáról.

Egyáltalán nem aprópénzről van szó: az Accorde elemzése szerint a Kohéziós Alapból hozzávetőlegesen 7 milliárd euró (a teljes keret 34 százaléka), míg a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközből (RRF) mintegy 9,5 milliárd euró (a keret 91 százaléka) érkezhet Magyarországra. Ez együttesen az éves magyar GDP nagyjából 8 százalékának megfelelő összeg.

Az RRF-alapot még a koronavírus-járvány utáni válságkezelés céljából dolgozta ki az Európai Bizottság. Elsősorban a gazdasági károk helyreállítására, a zöld átállás, a digitalizáció és a strukturális reformok létrehozására használható. A regionális különbségek felszámolása, a gazdasági felzárkózás dedikáltan az EU kohéziós alapjának a célkitűzése, márpedig erre Magyarországon égető szükség lenne.

A Tisza szerint a területi különbségek Magyarországon tartósan és látványosan növekedtek az elmúlt években az ország délnyugati és északkeleti részei, valamint a fejlettebb régiók között. Nézzük, mit mutatnak a számok!

Budapest az európai élmezőnyben

Az Eurostat 2024-es adatai szerint az egy főre jutó, vásárlóerő-paritáson mért GDP az Európai Unió tagállamai és régiói között jelentősen eltért: 30,1 és 268,3 százaléka között mozgott. (A 100 százalék az EU átlagát jelöli az egy főre jutó, árszínvonaltól is szűrt gazdasági teljesítményt illetően.)

A legfejlettebbnek Írország keleti és középső régiója, valamint Luxemburg számítottak (244,6 százalékkal). Majd Írország déli területei (216,6 százalékkal), Észak-Németország hamburgi régiója (196,1 százalékkal), illetve – számunkra is iránymutató módon – a cseh főváros, Prága következik (191,8 százalékkal).

Budapest az átlagos EU-s fejlettség 168,2 százalékán áll, Észak-Magyarország viszont csak a 47,3 százalékán
Fotó: Depositphotos.com

A közép-és kelet európai régió fővárosai kifejezetten jól teljesítenek. Zágráb, Pozsony, Budapest, Varsó és Bukarest is megelőzik ebben a mutatóban például Rómát, Madridot, Berlint vagy Lisszabont.

A magyar főváros a maga 168,2 százalékos fejlettségével abszolút az élmezőnyhöz tartozik egész Európában. A régiónkban Budapest némi meglepetésre Bécset (136,8 százalék) is megelőzi, viszont Bukarest mögött marad (a román főváros 187 százalék fölött áll). Ez a mutató arra utal, hogy Magyarországon a gazdasági teljesítmény jobban koncentrálódik a fővárosban, mint Ausztriában. Romániában pedig még inkább.

Idehaza Észak-Magyarország számít a legfejletlenebb térségnek, 47,3 százalékkal, majd az észak-alföldi régió következik (49,9 százalékkal). Nyugatabbra haladva, ahogy a Tisza Párt is írja programjában, valóban javul a helyzet: a Közép-Dunántúl (65,6) és a Nyugat-Dunántúl (66,2) még Pest vármegyét is megelőzi (ami 64,1 százalékon áll).

A legfejletlenebb régióink leszakadása az Európai Unió átlagához mérve 2010-hez képest nem csökkent érdemben, 2020-hoz viszonyítva pedig stagnált, sőt, enyhén romlott is a helyzet.

Megállt az idő

Ha vármegyékként nézzük a trendeket, akkor olyan érzésünk lehet, mintha az elmúlt 16 évben megállt volna az idő. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján, az egy főre jutó bruttó hazai termék tekintetében 2010-ben, 2020-ban és 2024-ben is ugyanazok a vármegyék álltak az első 5 helyen: Budapest, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Fejér és Vas.

A minden évben toronymagasan első helyezett Budapesten 2010-ben 5 millió 949 ezer forintnyi GDP jutott egy lakosra. 2020-ban 10 millió 635 ezerre, míg 2024-ben 18 millió 807 ezer forintra emelkedett az összeg. A második helyezett Győr-Moson-Sopron vármegyében 3 millió 317 ezer, 5 millió 809 ezer majd 8 millió 612 ezer forint volt ez a szám. Vagyis a különbség abszolút értékben és arányaiban is nőtt a főváros javára.

Ha a lista legutolsó helyezettjét hasonlítjuk össze Budapesttel, még nagyobbra nyílik az olló. 2010-ben Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye zárta a sort, 1 millió 480 ezer forinttal. 2020-ban Nógrád vármegye került a legalsó pozícióba, 2 millió 275 ezer forinttal, majd 2024-ben 3 millió 894 ezer forinttal.  A különbség arányaiban kezdetben 4-szeres, majd 4,7, 2024-ben pedig már 4,8-szoros volt.

A KSH által Nógrádban 2024-ben mért, egy főre jutó bruttó hazai termék szintjét Budapest már 2004-ben meghaladta. Természetesen az állampolgárok egyéni pénzügyi helyzetét sok tényező árnyalja (például az álláshelyek száma, ami miatt sokan ingáznak, akár Nógrádból a fővárosba, de a megtermelt érték mégiscsak Budapesten keletkezik, illetve az adott régió árszínvonala). Ettől függetlenül a makrogazdasági kép fokozódó Budapest-központúságot és nyíló fejlettségi ollót mutat.  

Szintén a KSH adatai alapján megnéztük, hogy az országos átlag százalékában hogyan alakult az egy főre jutó bruttó hazai termék az Orbán-kormányok ideje alatt. A főváros kiemelkedik, és Pest vármegyével együtt a közép-magyarországi régiót is felhúzza. Az elmúlt 16 évben csak a Nyugat-Dunántúl (ide tartozik Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala vármegye) tudta meghaladni az országos átlagot, de az elmúlt években visszasüllyedt. Az utolsó helyen pedig Észak-Magyarország áll (Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád és Heves vármegye).  

Budapest 2002-ben lépte át a 200 százalékos szintet az országos átlaghoz viszonyított, egy főre jutó GDP tekintetében. 2010-ben 216,9 százalékon állt, majd visszaesés következett, a mutató 2016-ban, 202,7 százalékon érte el a mélypontját. Ekkor volt a legszűkebb a különbség a főváros és a második helyen álló Győr-Moson-Sopron vármegye között (amely akkor 133,7 százalékon állt).

Érdekesség, hogy míg 2010-ben 3 (Budapest, Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom), majd 2016-ban már 4 vármegye (kiegészülve Fejérrel) haladta meg a 100 százalékot, addig 2020-ban és 2024-ben már csak Budapestről és Győr-Moson-Sopron vármegyéről volt ez elmondható (220,8 százalék, illetve 101,1 százalék).

A „megállt az idő” hasonlat alátámasztásához végül a KSH harmadik táblázatát is segítségül hívtuk. Ebben a hivatal egy sorrendet állít fel az egy főre jutó GDP alapján. Budapest természetesen 2010 óta (de már jóval korábban is) toronymagasan első, míg a második helyet Győr-Moson-Sopron vármegye bérelte ki. A harmadik és negyedik pozícióban Komárom-Esztergom és Fejér vármegye váltogatták egymást (2013 és 2014 kivételével, amikor Vas be tudott törni a dobogóra).

Az utolsó 3 helyen Nógrád (végig 20.), Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye (évekig 19., majd 2023-tól 18.) és Békés vármegye osztozkodtak (az utóbbi években kettejük között történt meg a helycsere).

Keresetek, foglalkoztatás, lakáspiac

Persze nem minden a GDP körül forog. Az egyes vármegyék lakosainak élethelyzetét, lehetőségeit a havi nettó átlagkeresetek alakulása talán még inkább meghatározza. A KSH a 2025-ös statisztikákat vetette össze vármegyékként. Az adatok, nem meglepő módon, szinte teljesen lekövetik az egy főre jutó GDP-rangsort.

A legmagasabb havi nettó átlagbéreket Budapesten tehették zsebre a dolgozók (585 159 forintot), majd Győr-Moson-Sopron (508 119 forint) és Komárom-Esztergom vármegye (481 186 forint) következnek. A legalacsonyabbak fizetések pedig Zalában (397 212 forint), Békés (372 886 forint) és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében (365 305 forint) voltak.

Jelentős az eltérés akkor is, ha a foglalkoztatottsági mutatókat vetjük össze. Egy eddig még nem említett vármegye, Veszprém kerül ebben a vonatkozásban az első helyre (78,4 százalékkal), megelőzve Budapestet (78,2 százalék). Nyugat-Magyarország tarol: Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Vas vármegyében láthatunk még legalább 77 százalékos értéket.

A legalacsonyabb mutatóval (69,7 százalékkal) Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye rendelkezik, majd éppen hogy 70 százalék feletti szinttel Szabolcs-Szatmár, Nógrád, Baranya és Zala vármegyét említhetjük meg. Ehhez hozzá kell tenni, hogy a munkaerőpiac 2026 elején a további romlás jeleit mutatta, így a foglalkoztatottsági mutatók is visszaeshettek a legtöbb vármegyében.

Az egyik legnagyobb különbséget a lakáspiaci aktivitásban, az új lakások építésében és használatba vételében látni. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében tavaly mindössze 10 épített lakás jutott százezer lakosra vetítve. Békésben, Nógrádban és Hevesben 20 és 30 között mozgott ez a szám.

Győr-Moson-Sopronban, Zalában és Pest vármegyében összehasonlíthatatlanul aktívabb az ingatlanpiac, enyhén 200 feletti értékekkel. Budapest viszi a prímet ebben a tekintetben is, 235 lakással.

Ami biztosnak tűnik, hogy alaposan fel van adva a lecke a Tisza-kormánynak, hogyha a regionális különbségeket szűkíteni akarja. Azok ugyanis hosszú évek, akár évtizedek óta megkövesedett mintákat követnek. A munkát mindenképp érdemes elkezdeni, de a látványos eredmények eléréséhez valószínűleg többre van szükség egy politikai ciklusnál.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG