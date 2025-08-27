2p
Orbán Viktorék felveszik a kesztyűt – milliárdokért pereskedik a kormány

Elindult a per a Tanács ellen.

Több milliárd eurónyi, Ukrajnának folyósított támogatás kifizetéséről szóló döntést támadott meg a magyar kormány – vette észre a Portfolio.

A cikk szerint Magyarország a luxembourgi Törvényszéken pert indított az Európai Unió Tanácsa és az Európai Békekeret (EPF) ellen, vitatva a zárolt orosz jegybanki eszközök hozamának ukrajnai felhasználását. Mint írták, a keresetet még júliusban nyújtották be, hétfőn pedig az ügyet befogadta az uniós bírói fórum.

Fotó: Depositphotos

Magyarország a keresetben konkrétan a Tanács tavaly májusi határozatát és az EPF 2025 februári végrehajtási döntését kifogásolja, amely a zárolt orosz eszközök kezeléséből származó nettó nyereség 99,7 százalékát az EPF-be irányítaná, évi 3-5 milliárd eurós, folyamatos forrást biztosítva Ukrajna katonai támogatására. A portál kiemelte, EPF eddig is több mint 11 milliárd eurót utalt ki Kijevnek, a per éveken át elhúzódhat, és ezalatt a kifizetések – a megtámadott döntés hatálya alatt – tovább folytatódhatnak egy másik eszközön keresztül is, de a bírósági döntés így is precedensértékű lehet.

A luxembourgi Törvényszék a magyar keresetet augusztus 25-én tette közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában, ezzel a per hivatalosan megindult, a bíróság vizsgálni fogja a magyar kormány kifogásait, ugyanakkor az eljárás további menetrendje – a főtanácsnoki indítvány, a tárgyalás vagy az ítélethozatal időpontja – még nem ismert.

