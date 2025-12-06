2p

Elkerülhetetlen lesz a választások utáni megszorítás?
Tényleg egy újabb Bokros-csomagot szeretne a Tisza Párt?

Online Klasszis Klub élőben Bokros Lajossal!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

2025. december 10. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Makró Európai Unió Ukrajna

Orbán Viktorék kigáncsolták az uniós B-tervet

mfor.hu

Ukrajnát így nem lehet megsegíteni.

Magyarország péntek este hivatalosan is elutasította az eurókötvények kibocsátását Ukrajna támogatására ezzel elvéve az EU egyik lehetséges B-tervét arra az esetre, ha nem sikerülne megoldást találni a befagyasztott orosz állami vagyon felhasználására Kijev 165 milliárd eurós hitelének finanszírozására.

Az Európai Bizottság azt szeretné, ha a 27 tagállam a hónap végén esedékes csúcstalálkozón megállapodna abban, hogy Ukrajna gazdaságát olyan kölcsönnel támogatják, amelyet az immobilizált orosz jegybanki tartalékok fedeznek. Belgium azonban erősen ellenáll, mivel egy belga bankban van befagyasztott vagyon nagy része, és attól tart, hogy anyagilag felelőssé tehetik, ha a Kreml pert indít.

Más megoldást kell találni?
Más megoldást kell találni?
Fotó: Depositphotos

Az eurókötvények alternatív finanszírozási forrást jelenthettek volna Ukrajna számára, ám Budapest elutasította a közös, az EU hétéves költségvetése által garantált adósságkibocsátást – mondták diplomaták a nagykövetek ülésén a Politicónak.

A Bizottság szerdán két lehetőség egyikeként javasolta az eurókötvényeket – a másik a befagyasztott orosz vagyon fedezetével nyújtott kölcsön –, hogy Ukrajna pénzügyi tartalékai ne apadjanak el már jövő áprilisra.

A közös uniós költségvetés terhére történő adósságkibocsátáshoz ugyanakkor egyhangú döntés kell. Magyarország mostani elutasítása jelentősen megemeli a tétet a várhatóan feszült hiteltárgyalások előtt, amelyeket az EU vezetői december 18-án, Brüsszelben folytatnak majd.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Fontos döntés született Magyarországról, amíg ön aludt

Rossz vége lesz az osztogatásnak? Vészjósló ítéletet mondtak a magyar gazdaságról az éj leple alatt

Megérkezett a Fitch Ratings ítélete.

Eddig csökkent a benzin ára, most jön a fordulat?

Eddig csökkent a benzin ára, most jön a fordulat?

A hétvégén ismét csökkennek a hazai üzemanyagárak, így néhány diszkontkútnál már a lélektani 550-es szint alá kerül a benzin ára. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő előrejelzése szerint azonban az esés megállhat, és a jövő héten akár drágulást is tapasztalhatunk.

Új rekord a közmédiánál: 116 milliárd forint közpénz kilenc hónap alatt

Új rekord a közmédiánál: 116 milliárd forint közpénz kilenc hónap alatt

Van miből fizetni Korda György gázsiját a közmédiánál.

Lecsapott a kukásautó-kartellre a GVH

Lecsapott a kukásautó-kartellre a GVH

Egyeztették a cégek a közbeszerzéseket.

100 ezer forintot készpénzt kaptak karácsonyra egy borsodi falu lakói

100 ezer forint készpénzt kaptak karácsonyra egy borsodi falu lakói

Berentében népszerű lesz a polgármester.

Jött egy nem annyira rossz adat, és máris zavar támadt az erőben

Jött egy nem annyira rossz gazdasági adat, de még nem bonthatnak pezsgőt Nagy Mártonék

A vártnál kedvezőbben alakult októberben az ipari termelés Magyarországon. Tovább él a remény, hogy legalább a fél százalékos GDP-növekedést elérjük 2025-ben, azonban ez csak sovány vigasz lenne. A mélyben ugyanis strukturális gondok is felsejlenek, és továbbra sem igazán biztató, hogy ennyire kitett a magyar gazdaság a külső, leginkább a német piaci folyamatoknak. Sok függ majd attól, hogyan alakul a Merz-kormány sorsa. 

Lassan olyan olcsó lesz a benzin, hogy a fél világ idejár majd tankolni

Megint olcsóbb lesz a benzin

Az átlagárak tovább csökkenhetnek.

Nagyítóval lehet csak megtalálni a remény szikráját a friss ipari adatban

Csak nagyítóval találtuk meg a remény szikráját a friss ipari adatban

Éves szinten nagyobb a csökkenés a szeptemberi mutatóhoz képest, havi alapon viszont ismét enyhén bővült a szektor teljesítménye októberben.

Rogán Antal milliárdos plakátosa váratlan lépésre szánta el magát

Rogán Antal milliárdos plakátosa váratlan lépésre szánta el magát

Kisebb lesz Balásy Gyula céghálója, de azért nincs nagy baj.

Kár volt még temetni Mészáros Lőrinc cégeit – a Paksi Atomerőműnél esett le egy 47 milliárdos munka

Kár volt még temetni Mészáros Lőrinc cégeit – a Paksi Atomerőműnél esett le egy 47 milliárdos munka

Igaz, kétszer is ajánlatot kellett tenniük.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168