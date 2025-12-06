Orbán Viktorék kigáncsolták az uniós B-tervet

Magyarország péntek este hivatalosan is elutasította az eurókötvények kibocsátását Ukrajna támogatására ezzel elvéve az EU egyik lehetséges B-tervét arra az esetre, ha nem sikerülne megoldást találni a befagyasztott orosz állami vagyon felhasználására Kijev 165 milliárd eurós hitelének finanszírozására.

Az Európai Bizottság azt szeretné, ha a 27 tagállam a hónap végén esedékes csúcstalálkozón megállapodna abban, hogy Ukrajna gazdaságát olyan kölcsönnel támogatják, amelyet az immobilizált orosz jegybanki tartalékok fedeznek. Belgium azonban erősen ellenáll, mivel egy belga bankban van befagyasztott vagyon nagy része, és attól tart, hogy anyagilag felelőssé tehetik, ha a Kreml pert indít.

Más megoldást kell találni?

Fotó: Depositphotos

Az eurókötvények alternatív finanszírozási forrást jelenthettek volna Ukrajna számára, ám Budapest elutasította a közös, az EU hétéves költségvetése által garantált adósságkibocsátást – mondták diplomaták a nagykövetek ülésén a Politicónak.

A Bizottság szerdán két lehetőség egyikeként javasolta az eurókötvényeket – a másik a befagyasztott orosz vagyon fedezetével nyújtott kölcsön –, hogy Ukrajna pénzügyi tartalékai ne apadjanak el már jövő áprilisra.

A közös uniós költségvetés terhére történő adósságkibocsátáshoz ugyanakkor egyhangú döntés kell. Magyarország mostani elutasítása jelentősen megemeli a tétet a várhatóan feszült hiteltárgyalások előtt, amelyeket az EU vezetői december 18-án, Brüsszelben folytatnak majd.