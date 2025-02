Orbán Viktorék sikerágazatából kirúgják a dolgozókat

Visszafelé halad a magyar ipar. A 2023-as süllyedés után tavaly is a negatív tartományban volt a szektor.

Az akkugyár dolgozói úgy tudják, hogy a komáromi üzemben most készülő két gyártmány mindegyike kifutó termék, az egyikre március, a másikra április végéig van megrendelésük.

Csoportos leépítést nem jelentettek be, de szép lassan elbocsátják az alkalmazottakat Fotó: Facebook / SK On Hungary

Elbocsátások kezdődtek a komáromi SK On Hungary akkumulátorgyártónál, a cég kisebb csoportokban küldi el az embereket, csoportos létszámcsökkentést nem jelentett be – írja a 444 . A lap információi szerint az elbocsátottak a cég saját munkavállalói, tehát nem arról van szó, hogy kölcsönzött munkaerővel ne hosszabbítanának szerződést.

