Orbán Viktornak csak az egyik barátja lesz ott a vb-döntőn, egy újabb hagyományt rúg fel a FIFA

Javier Milei argentin köztársasági elnök babonából nem vesz részt a labdarúgó-világbajnokság vasárnapi New York-i döntőjén, amelyben a dél-amerikai válogatott a spanyolokkal találkozik, Donald Trump amerikai elnök viszont a helyszínen tekinti meg a finálét.

Milei csütörtökön jelentette be, hogy nem utazik az Egyesült Államokba, otthonról nézi majd a mérkőzést, ugyanabban az olivosi házban, amelyben a címvédő eddigi hét vb-mérkőzését is követte. Hozzátette:

abban a reményben teszi ezt, hogy így is segíti „nemzete imádott csapatát” a második egymást követő vb-cím megszerzésében. Ennek érdekében ugyanazt a dzsekit fogja viselni tévézés közben, mint korábban.

Ezzel kapcsolatban megemlítette, hogy a svájciak elleni negyeddöntős mérkőzés során nagyon melege lett, levette a kabátot, és gólt kapott a válogatott, ekkor újra felvette, azóta ebben nézi végig a meccseket.

Kapcsolódó cikk Piros lap – Trump a foci-vb alakulásába is beleszólt Egészen elképesztő lépés.

A Fehér Ház ugyancsak csütörtökön erősítette meg, hogy Donald Trump ott lesz a vb-döntőn. Az amerikai elnök és JD Vance alelnök a vb eddigi 102 meccsének egyikét sem nézte meg a helyszínen.

Orbán Viktor volt magyar miniszterelnök mind Donald Trumppal, mind Javier Mileivel jó viszonyt ápol. Orbánt a héten a spanyol-francia elődöntőn fedezték fel egy videón a lelátón, kérdés, hogy a döntőt is a helyszínen tekinti-e meg.

Kapcsolódó cikk Kiszúrták Orbán Viktort a dallasi stadion lelátóján, nem egyedül nézte a vb-elődöntőt Családi körben, de nem a VIP-páholyból.

Gyűrűt is osztanak majd

A labdarúgó-világbajnokság győztese ezúttal nemcsak trófeát, hanem gyűrűt is kap a diadalért – jelentette be a nemzetközi szövetség (FIFA).

A FIFA közlése szerint az East Rutherfordban magyar idő szerint vasárnap 21 órakor kezdődő döntő nyertes csapatának tagjai olyan gyűrűket kapnak majd, amelyeknek egyik oldala a vb-trófeát, a másik pedig az együttes „identitását” ábrázolja. A FIFA ezzel az amerikai sportágakban hagyományos elismerést vezeti be a vb-n. A tengerentúlon tradíció, hogy a bajnokcsapatok tagjai aranygyűrűket kapnak a győzelemért, az ékszereket pedig gyakran értékes drágakövekkel díszítik.

Kapcsolódó cikk Megbüntethetik Argentínát a vb-elődöntőn történtek miatt Már nem először csinálnak ilyet.

A FIFA bejelentése szerint a világbajnok válogatott csapat- és szövetségi kapitánya közvetlenül a finálé után előzetes változatot kap, majd később 30 gyűrűt gyártanak le a csapattagok számára, 1996 ékszert pedig szurkolóknak, rajongóknak értékesítenek.

Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó által rendezett vb döntőjében a címvédő argentinok az Európa-bajnok spanyolokkal találkoznak.

(via MTI)