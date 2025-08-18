2p
Makró Adó NAV

Orbán Viktornak is kedves bejelentést tett a NAV

mfor.hu

Évente 86 liter párlatot szabad főzni jövedékiadó-mentesen. A kormányfő 2010-ben hirdette meg a pálinkafőzés szabadságát.

Évente legfeljebb 86 liter párlat állítható elő magánfőzőként jövedékiadó-mentesen, és ha egy háztartásban több magánfőző él, az éves kedvezményes mennyiség személyenként összeadódik –jelezte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfőn az MTI-nek megküldött közleményében. Azt írták, hogy magánfőzőként bárki, aki elmúlt 18 éves és gyümölcsöt termeszt, a saját tulajdonú gyümölcséből állíthat elő párlatot.

A jövedéki jogszabályok alapján egy adott évben, háztartásonként vagy csak bérfőzetőként vagy csak magánfőzőként lehet párlatot előállíttatni vagy előállítani, tehát nem lehet ugyanazon évben főzdében főzetni és otthon is főzni – tették hozzá. A párlat legfeljebb 100 liter űrtartalmú, saját vagy társtulajdonosként birtokolt desztillálóberendezéssel állítható elő, melyet megszerzéskor a lakóhely szerinti önkormányzathoz be kell jelenteni, de bármely bejelentett adat változását is 15 napon belül jelezni kell.

A desztillálóberendezés birtoklásához jövedéki típusú engedély nem szükséges, azonban a tulajdonszerzést igazoló iratot meg kell őrizni, ellenőrzésnél pedig be kell mutatni.

A párlatfőzés különböző folyamatait is be kell jelenteni a NAV-hoz; a nyilatkozatok papír alapon benyújtva, vagy elektronikusan is megtehetők és beküldhetők az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA) használatával. A közlemény szerint a párlatfőző házilag is előállítható, ezt a NAV_J37 jelű űrlapon kell bejelenteni, ahogy a párlat előállításának szándékát is a NAV_J49 jelű űrlapon, a lakóhely szerint illetékes adóhatóságnál. Ez alapján a NAV magánfőzött párlat származási igazolást küld az előállított párlat jogszerű eredetének igazolására – fűzték hozzá.

Hangsúlyozták, hogy a magánfőzött párlatot csak a magánfőző, a családtagjai és vendégei fogyaszthatják el, értékesítése pedig kizárólag adóraktárnak engedélyezett.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Libamáj nyalókától a Szent Jakab kagylóig és a tonkababig – így is ünnepelnek magyarok augusztus 20-án

Óriási üzlet a szálloda- és vendéglátóiparnak a tűzijáték. Körbenéztünk, mégis mekkora. Az átlagmagyar számára elképesztő árakkal is találkoztunk.

Mit szól ehhez Orbán Viktor? Készül a 19. szankciós csomag Oroszország ellen

Mit szól ehhez Orbán Viktor? Készül a 19. szankciós csomag Oroszország ellen

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen vasárnap bejelentette, hogy az Európai Unió 19. szankciós csomagját Oroszország ellen várhatóan szeptember elején mutatják be.

Durva adóváltozás miatt néznek ki jobban a magyar üzemanyagárak

Durva adóváltozás miatt néznek ki jobban a magyar üzemanyagárak (frissítve)

Az olajár esését követve csökkentek a hazai üzemanyagárak a héten. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő szerint ahhoz, hogy nemzetközi összevetésben kevésbé tűnjünk drágának, egy komoly adóemelés is kellett.

Mindenki fideszes az egyházi focis közbeszerzés szereplői közül

Stadion helyett már csak sportpályát építenek. A közbeszerzést kiíró egyház, a telket ingyen adó önkormányzat és a nyertes cég is fideszes.

A Balatonnál csak a kiváltságosok tudnak nyaralót venni

A Balatonnál csak a kiváltságosok tudnak nyaralót venni

A legdrágább lokáció a Balaton keleti medencéje.

Kiosztott 75 milliárd forintot az Orbán-kormány

Kiosztott 75 milliárd forintot az Orbán-kormány

Dübörög a Demján Sándor 1+1 Program.

Bod Péter Ákos: Jobban örülnék 50 matematikusnak Pesten, mint 400 szerelőnek Makón

Lapunk állandó szerzője, a volt jegybankelnök, közgazdász, egyetemi tanár az augusztus 13-ai élő műsorunk vendége volt. A Klasszis Klub Live 5. évfolyamának 81. adását most a Klasszis YouTube-csatornán megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

Kiderült, hogyan változik a benzin ára

Kiderült, hogyan változik a benzin ára

Várhatóan ezek lesznek az árak.

A magyar GDP-növekedés hátulról a második az Európai Unióban

Sereghajtó az EU-ban a magyar GDP-növekedés, csak egy ország áll mögöttünk.

Bezuhantak az exportrendelések, és ezzel a magyar ipar is

Bezuhantak az exportrendelések, és ezzel a magyar ipar is

Havi alapon az idei legnagyobb mértékben esett vissza a magyar ipar teljesítménye júniusban. A főként az exportra termelő ágazatoknak nem jó hír, hogy a német ipari megrendelés-adatok messze alulmúlták a várakozásokat.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168