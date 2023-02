Orbán Viktornak végre lett saját pénze

Orbán Viktor

Az elmúlt három évben nem sikerült Orbán Viktornak félretennie, ez viszont most változott. A tavaly több mint a duplájára emelkedő fizetése megtette a hatását, és végre spórolni is tudott, vagyonbevallásában 14 millió forint megtakarítás szerepel. Ezt a miniszterelnök a feleségével közös számlán tartja. A magyar miniszterelnök ingatlanvagyona nem változott.

Így már könyebb lazítania a miniszterelnöknek. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda

Rogán Antal

A megváltozott szabályok miatt Rogán Antal esetében csak a ködben tapogatózhatunk, hogy mi történhetett a miniszter vagyonával. Míg májusban még 616 millió forintos megtakarítása volt, addig a most benyújtott dokumentum szerint már csak 245 millió forint volt takarékbetétben. Igaz 2 millióval csökkent egy magánszemély felé fennálló tartozása.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf

A honvédelmi miniszter megtakarításai annak ellenére csökkentek, hogy nyilatkozata szerint megváll céges érdekeltségeitől. Szalay-Bobrovniczky Kristóf a kinevezését követően még 1,08 milliárd értékű megtakarítása volt forintban és devizában, a most publikált vagyonnyilatkozatban viszont már csak 773 millió forintos bankbetét szerepel, emellett 956 ezer forintja volt devizában.

Szijjártó Péter

A külügyminiszter szülei nagyon türelmesek, hiszen hosszú évek óta tartozik nekik 30 millió forinttal. Ugyanakkor Szijjártó Péter bankszámlája szépen gyarapodott, hiszen 14 millió forinttal nagyobb összeg szerepel rajta, mint amennyit a május végi nyilatkozatban feltüntetett, így most összesen 27,5 millió forint van a számláján.

Varga Mihály

A pénzügyminiszter megvette azt a gyenesdiási nyaralót, amelyet korábban (állítólag áron alul) bérelt. Valószínűleg ennek tudható be, hogy hitelintézetnek 1,6 millió, magánszemélyeknek pedig 57 és félmillió forinttal tartozik. Megcsappant a miniszter állampapírban tartott vagyona is, a korábbi 20 millió körüli összeghez képest most nagyjából a fele áll Varga Mihály számláján.

Nagy Márton

A gazdaságfejlesztési miniszter ingatlanvagyona nem változott, ugyanakkor több élet- és balesetbiztosítása is lett, ezek együttes értéke a bevallás szerint 100 millió forint. Ezek mellett van a 90 millió forintnyi állampapír befektetése is, míg bankban 6 millió forintnyi megtakarítással rendelkezik.