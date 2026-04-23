Orbánék után titokzatosan nagy lyuk tátong a büdzsében

Március végéig az államháztartás központi alrendszere (ebben csak az önkormányzatok nincsenek benne) 3,4 ezer milliárd forintos hiánnyal zárt – erősítette meg részletes jelentésében az előzetes adatokat a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM). Márciusban, egy hónap alatt a központi alrendszer 1,3 ezer milliárd forint hiánnyal zárt. A márciusi – illetve az első három havi halmozott – hiány brutálisan magas. A költségvetési törvény a teljes évre 4,22 ezer milliárd forintos hiánnyal tervez, tehát az év első három hónapjában összejött a teljes évi terv 80,6 százaléka – hívják fel rá a figyelmet HVG-n, amit a 24.hu szemlézett.

Igaz, a kormány informálisan 5 ezer milliárd forintra emelte a hiánycélt még novemberben – ezt a változtatást azonban szokás szerint nem vezettette át a költségvetési törvényen az Országgyűléssel. Az első három havi 3,4 ezer milliárd forintos hiány ugyanakkor az emelt, 5 ezer milliárd forintos célnak is 68 százaléka, ami igen távol áll az időarányos teljesüléstől.

Kapcsolódó cikk Milliárdos NER-es pénzcsapokat zárhat el a tiszás kétharmad 35 évre kiosztott koncessziókat vehetnek vissza.

A részletes jelentés alapján a hiány elszállásának oka nem a bevételi oldalon keresendő. A probléma a kiadási oldalon állt elő: ezek összességében az éves törvényi előirányzat 32 százalékára teljesültek már március végére.

A szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai mérlegsoron 2026 első három hónapjában 2,7 ezer milliárd forint kiadás teljesült, ami több mint kétszer nagyobb az előző év azonos időszakának kiadásánál. És a teljes évi előirányzat 42 százaléka.