Néhány óra, és kiderül, milyen gazdag Orbán Viktor!

A határidő szerdai lejártáig eleget tettek vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek az országgyűlési képviselők, a nemzetiségi képviselő és a nemzetiségi szószólók - közölte az Országgyűlés mentelmi bizottságának elnöke.

Jönnek a vagyonnyilatkozatok.Fotó: Depositphotos

Hargitai János szerda esti közlése szerint az országgyűlési képviselő, a nemzetiségi képviselő és a nemzetiségi szószóló saját vagyonnyilatkozata nyilvános és február 1-jétől a neve alatt megtekinthető az Országgyűlés honlapján. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény vagyonnyilatkozat-tételre vonatkozó szabályainak megfelelően az országgyűlési képviselők, a nemzetiségi képviselők és a nemzetiségi szószólók minden évben január 31-ig vagyonnyilatkozatot tesznek, amelyhez csatolják a velük közös háztartásban élő házas- vagy élettársuk és gyermekeik vagyonnyilatkozatát is.

A képviselői vagyonnyilatkozatokkal lapcsoportunk is részletesen foglalkozik majd, részletes elemzéseinkre a következő napokban már számíthatnak olvasóink. Addig is olvasson bele abba, hogy a tavalyi évben miket vallottak be a honatyák!