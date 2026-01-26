Óriási bajban a napelemes pályázók, több ezer projekt dőlhet be

A Magyar Napelem Napkollektor Szövetség (MNNSZ) hétfői közleményében súlyos, azonnali beavatkozást igénylő helyzetre hívja fel a figyelmet az RRF-621 számú, 2021-ben indult lakossági napelemes pályázat végrehajtása kapcsán.

Mint írják, az elmúlt években a hazai napelemes piacon több száz kivitelező szűnt meg vagy vált fizetésképtelenné, ügyfelek tízezreit hagyva félbemaradt vagy el sem indult projektekkel. A 2026. március 31-i végső megvalósítási határidő közeledtével 2025-ben számos pályázó utolsó lehetőségként kivitelezőt váltott, és olyan tapasztalt, tőkeerős vállalkozásokhoz fordult, amelyek – jelentős kockázatot vállalva – hajlandók voltak átvenni a problémás projekteket.

Kapcsolódó cikk A napenergia egy lépéssel távolabb vitt minket az oroszoktól A napenergia termelés miatt kevesebb import kell.

Csakhogy a projektek átvételéhez a támogatói rendszerben szükséges az ügyfelek átregisztrálása a korábbi kivitelezőtől az új kivitelezőhöz. Ezt a folyamatot 2025 végéig az ÉMI kezelte, azonban a feladat év végén kikerült a hatásköréből. Az átmenet következtében közel két hónapon keresztül gyakorlatilag egyetlen átregisztráció sem történt meg.

Tudomásuk szerint emiatt több száz, de akár több ezer projekt is vár a feldolgozásra, márpedig átregisztráció nélkül sem szerződést nem lehet kötni, sem a kivitelezés nem indítható el.

A Szövetség tapasztalatai szerint az elosztói engedélyesek (DSO-k) ügyintézése jelentősen lelassult. A hálózati engedélyezési és adminisztratív folyamatok sok esetben hónapokat vesznek igénybe, miközben maga a fizikai kivitelezés jellemzően egy-két nap alatt elvégezhető lenne.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az Otthoni Energiatároló Program elindulásával várhatóan több százezer új igény jelenik meg az elosztói oldalon, ami további adminisztratív torlódásokat vetít előre.

Kapcsolódó cikk Itt vannak a napelempályázat friss eredményei 21 ezer család nyert a pályázaton.

Több ezer projekt híúsulhat meg

Amennyiben a jelenlegi helyzet nem változik, reális veszély, hogy több ezer RRF-621 projekt nem tud határidőn belül megvalósulni – nem a kivitelezők vagy a pályázók hibájából, hanem a rendszer működési zavarai miatt.

Ez súlyos következményekkel járna mind a lakossági pályázók, mind azon vállalkozások számára, amelyek felelősen, sok esetben saját forrásból finanszírozva vállalták a problémás projektek átvételét, előkészítését és lebonyolítását.

Megoldási javaslat

Az MNNSZ szerint elengedhetetlen lenne:

a támogatói oldal azonnali és aktív beavatkozása,

az átregisztrációs folyamat gyorsított, elkülönített eljárásrendben történő kezelése,

valamint nem csupán általános határidő-hosszabbítás, hanem egyedi, projekt-szintű méltányossági megoldások biztosítása.

A szövetség tájékoztatása szerint egyeztetnek a problémák megoldásáról a Nemzeti Fejlesztési Központ Helyreállítási Terv Végrehajtásáért Felelős Főigazgatóságával, és készek bármilyen érdemi szakmai együttműködésre a döntéshozókkal annak érdekében, hogy ne záruljon több ezer háztartás és számos kivitelező számára súlyos veszteséggel a 2021-ben meghirdetett lakossági energetikai program.