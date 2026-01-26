Óriási bajban a napelemes pályázók, több ezer projekt dőlhet be

A Magyar Napelem Napkollektor Szövetség (MNNSZ) hétfői közleményében súlyos, azonnali beavatkozást igénylő helyzetre hívja fel a figyelmet az RRF-621 számú, 2021-ben indult lakossági napelemes pályázat végrehajtása kapcsán.
Mint írják, az elmúlt években a hazai napelemes piacon több száz kivitelező szűnt meg vagy vált fizetésképtelenné, ügyfelek tízezreit hagyva félbemaradt vagy el sem indult projektekkel. A 2026. március 31-i végső megvalósítási határidő közeledtével 2025-ben számos pályázó utolsó lehetőségként kivitelezőt váltott, és olyan tapasztalt, tőkeerős vállalkozásokhoz fordult, amelyek – jelentős kockázatot vállalva – hajlandók voltak átvenni a problémás projekteket.
Csakhogy a projektek átvételéhez a támogatói rendszerben szükséges az ügyfelek átregisztrálása a korábbi kivitelezőtől az új kivitelezőhöz. Ezt a folyamatot 2025 végéig az ÉMI kezelte, azonban a feladat év végén kikerült a hatásköréből. Az átmenet következtében közel két hónapon keresztül gyakorlatilag egyetlen átregisztráció sem történt meg.
Tudomásuk szerint emiatt több száz, de akár több ezer projekt is vár a feldolgozásra, márpedig átregisztráció nélkül sem szerződést nem lehet kötni, sem a kivitelezés nem indítható el.
A Szövetség tapasztalatai szerint az elosztói engedélyesek (DSO-k) ügyintézése jelentősen lelassult. A hálózati engedélyezési és adminisztratív folyamatok sok esetben hónapokat vesznek igénybe, miközben maga a fizikai kivitelezés jellemzően egy-két nap alatt elvégezhető lenne.
A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az Otthoni Energiatároló Program elindulásával várhatóan több százezer új igény jelenik meg az elosztói oldalon, ami további adminisztratív torlódásokat vetít előre.
Több ezer projekt híúsulhat meg
Amennyiben a jelenlegi helyzet nem változik, reális veszély, hogy több ezer RRF-621 projekt nem tud határidőn belül megvalósulni – nem a kivitelezők vagy a pályázók hibájából, hanem a rendszer működési zavarai miatt.
Ez súlyos következményekkel járna mind a lakossági pályázók, mind azon vállalkozások számára, amelyek felelősen, sok esetben saját forrásból finanszírozva vállalták a problémás projektek átvételét, előkészítését és lebonyolítását.
Megoldási javaslat
Az MNNSZ szerint elengedhetetlen lenne:
- a támogatói oldal azonnali és aktív beavatkozása,
- az átregisztrációs folyamat gyorsított, elkülönített eljárásrendben történő kezelése,
- valamint nem csupán általános határidő-hosszabbítás, hanem egyedi, projekt-szintű méltányossági megoldások biztosítása.
A szövetség tájékoztatása szerint egyeztetnek a problémák megoldásáról a Nemzeti Fejlesztési Központ Helyreállítási Terv Végrehajtásáért Felelős Főigazgatóságával, és készek bármilyen érdemi szakmai együttműködésre a döntéshozókkal annak érdekében, hogy ne záruljon több ezer háztartás és számos kivitelező számára súlyos veszteséggel a 2021-ben meghirdetett lakossági energetikai program.