Óriási dolgot szeretne elérni a FIFA

Erről a legendás futballista búcsúztatására érkezett FIFA-elnök, Gianni Infantino tett említést újságíróknak Santosban. A 82 éves korában csütörtökön elhunyt labdarúgó koporsóját Sao Paulóból szállították az FC Santos stadionjába. Huszonnégy óráig marad ott, a játéktéren, hogy a szurkolók leróhassák tiszteletüket a legendás sportember emléke előtt. Kedd reggel Santos utcáin halad majd a temetési menet, ezután a "Fekete gyöngyszem" végső búcsúztatásán csak a közeli hozzátartozók vehetnek részt.

Fotó: MTI

Pelé a Santosban mutatkozott be a felnőtteknél, majd vált világklasszis játékossá, a csapatot közel húsz évig, 1956 és 1974 között erősítette. Pályafutását a New York Cosmosban zárta le, amelyben 1975 és 1977 között három idényben is szerepelt. Klubjaival szerzett trófeái mellett legnagyobb sikereit a válogatottal érte el, amellyel 1958-ban, 1962-ben és 1970-ben is világbajnok lett. Ez rajta kívül más labdarúgónak még nem sikerült. A legendás futballista az utóbbi években többször kórházi kezelésre szorult, tavaly vastagbélrákot diagnosztizáltak nála. A Sao Pauló-i Albert Einstein Kórház múlt csütörtökön közölte a halálhírét. (MTI)