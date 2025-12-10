1p
Makró Hitel

Óriási hitelfelvételre készül a magyar kormány?

mfor.hu

Jelentős összegről van szó.

A Népszava cikke szerint eddig még soha nem látott mértékű devizahitel-felvételre készül a kormány a jövő évben – írta a portál az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) Zrt. 2026-os finanszírozási tervére hivatkozva. Mint írták, az ÁKK tervei alapján 2026-ban összesen bruttó 9,6 milliárd euró értékű forrásbevonásra – kötvénykibocsátásra, hitelfelvételre – kerülne sor.

Jelentős hitelfelvételre készülnek?
Fotó: Depositphotos

A lap szerint a 9,6 milliárd euróból (ez mintegy 3650 milliárd forint) 3,1 milliárd a jövőre lejáró devizakötvények visszafizetésére kell, ám a 6,5 milliárd eurós nettó kibocsátás a jövő évi hiányt, vagyis részben a választási osztogatásokat fedezi.

Hozzátették, a kormány, illetve az ÁKK azzal számol, hogy a hitel egy részét – mintegy 2 milliárd eurót – a közös Európai Uniós védelmi (EU SAFE) hitelből vehetik fel, ami lényegesen olcsóbb finanszírozási teherrel, alacsonyabb kamattal jár, mint a magyar állam saját jogú hitelfelvételei, ugyanakkor a SAFE hitelekhez való hozzáférést az Európai Bizottságnak még engedélyezni kell.

A Népszava kiemelte, a közel 10 milliárd eurós hitelfelvétel szinte példátlan a magyar gazdaság történetében.

