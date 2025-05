Óriási öngólt lőtt a kormány az árrésstop meghosszabbításával?

Az OKSZ végül arra hívja fel a kormányt, hogy – tekintettel a várható gazdasági következményekre – „a legrövidebb időn belül rendelkezzen az árrésstop kivezetéséről, akár azon az áron is, hogy ezt fokozatosan hajtja végre”.

Emlékezetnek, hogy ennek érdekében az OKSZ a múlt héten olyan javaslatokat is letett a kormány asztalára, amelyek biztosították volna az intézkedés fokozatos kivezetését.

