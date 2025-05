Óriási pénzekről egyezkedik a magyar kormány Brüsszellel

A Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) keretében Magyarország számára mintegy 2,6 ezer milliárd forint vissza nem térítendő támogatás és 1,5 ezer milliárd forint hitel elérhető. A portál ugyanakkor kiemelte, bár az RRF-programokat Magyarország futtatja (vagyis a programok folyamatban vannak, a hazai kedvezményezettek a hazai költségvetés terhére hozzájutnak pénzekhez), az EU pedig a magyar Helyreállítási Tervet (HET) 2022 végére elfogadta, mindeddig Magyarország egyetlen darab kifizetési kérelmet sem nyújtott be, ami pénz beérkezett, az előleg volt.

