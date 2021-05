Óriási pénzesőt vár a kormány az EU-tól

Okos volt a hétvégi teltházas focimeccsért oltáskáoszt okozni? - A hét videója

Már az elmúlt hetekben is hozott a kormány erősen vitatható járványügyi intézkedéseket, de ezekre pénteken még rátett egy lapáttal. A sokak által nem kedvelt kínai vakcina után előbb megengedte az AstraZenecára való önkéntes jelentkezést, de hogy biztosan meglegyen szombatra az újabb nyitáshoz kötött 4 millió beoltott, pénteken az egyéni kívánságlisták élén szereplő Pfizert is felkínálta. Lett is belőle nagy bonyodalom. De mi jöhet még? Erre is kitér kollégánk, Csabai Károly a hét videójában.