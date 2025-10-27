Óriási pofon Oroszországnak: kieshetett az egyik legnagyobb vásárlójuk

A miniszter a CBS televíziónak adott interjúban arról beszélt, hogy orosz kőolajat feldolgozó kínai finomítók is leálltak már.

Kifejtette, hogy az orosz kőolaj-bevételek csökkenése a „tárgyalóasztal mellé ülteti” Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hogy az ukrajnai háború lezárásáról egyeztessen.

Scott Bessent arra reagált, hogy Kirill Dimitrijev, az orosz elnök Egyesült Államokban tárgyaló különmegbízottja amerikai médiumoknak adott interjúkban azt állította, hogy az Egyesült Államok által a héten bevezetett szankciók nem érik el hatásukat, és azokat az orosz gazdaság nem fogja megérezni.

Az amerikai pénzügyminiszter „háborús gazdaságként” jellemezte az oroszt, amely nulla növekedést produkál 20 százalékos inflációval. Az amerikai kormánytag állítása szerint az orosz olajbevételek éves összevetésben 20 százalékkal csökkentek és az újabb intézkedések további 20-30 százalékkal csökkentik azokat.

Trumpék szerint az amerikai szankciók súlya alatt Moszkva tárgyalóasztalhoz ülhet

Fotó: Kremlin.ru/RIA Novosti/Sergei Bobylev

Az olaj finanszírozza az orosz háborús gépezetet, és azt hiszem komoly kiesést tudunk okozni az eladásból származó profitban – fogalmazott Scott Bessent.

Kirill Dimitrijev, az orosz elnök kereskedelemért és gazdasági együttműködésért felelős különmegbízottja pénteken a FoxNews és a CNN amerikai hírtelevízióknak adott interjúkban kijelentette, hogy a szankciók által kifejtett nyomásgyakorlás nem éri el a kívánt hatást Vlagyimir Putyin orosz elnöknél. Egyben kifejtette, hogy az orosz kőolajra vonatkozó szankciók emelik a termék világpiaci árát, ami azt jelenti, hogy mennyiségben ugyan csökken az eladott orosz kőolaj mennyisége, a bevétel viszont nem esik vissza. Megjegyezte azt is, hogy az emelkedő világpiaci árak miatt az amerikaiaknak is többet kell fizetniük a benzinért.

Az orosz diplomata a hétvégén magas rangú amerikai kormányzati tisztségviselőkkel – köztük Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízottal – tárgyalt az Egyesült Államokban többi között az ukrajnai háború lezárásához vezető folyamat további lépéseiről.