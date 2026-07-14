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Óriási változás jön: egy fontos kérdésben nem a gazdasági miniszter fog dönteni

mfor.hu

Cél az akkumulátoripari és akkumulátor-hulladékkezelési tevékenység átláthatósága.

Megszűnhet az a szabályozás, amely szerint az akkumulátor-újrafeldolgozó üzem helyszínét a gazdasági és energetikai miniszter rendeletben jelöli ki. Az erről szóló törvényjavaslatot kedden nyújtották be az Országgyűlésnek.

A Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által kidolgozott, a parlamenti honlapon olvasható előterjesztés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvényt módosítja.

Ez a jogszabály ad felhatalmazást az iparügyekért felelős miniszternek az akkumulátor-újrafeldolgozó üzem helyszínének kijelölésére. A 2024 októberében elfogadott rendelkezések szerint a kijelölés feltétele, hogy elvégezzék az üzem elhelyezésére vonatkozó jogszabályban meghatározott kötelező előzetes vizsgálatokat, és azok eredménye ne azonosítson kizáró okot. További feltétel, hogy a helyszínen legalább egymilliárd forint teljes költségigényű építési beruházás vagy kármentesítési eljárással egybekötött építési beruházás valósuljon meg.

Eddig három, a helyszín kijelölésére vonatkozó kérelem érkezett a szaktárcához, de azokra – a végrehajtási szabályok megalkotásának és a kötelező előzetes vizsgálatnak a hiányában – érdemi válasz nem született – olvasható a törvényjavaslat indoklásában, amely azt is tartalmazza, hogy a helyszín kijelölésére vonatkozó miniszteri diszkrecionális jogkör megszüntetése az akkumulátoripari és akkumulátor-hulladékkezelési tevékenységek átláthatósága, versenysemlegessége, környezetvédelmi biztonsága érdekében szükséges. 

Nem a gazdasági miniszter fog dönteni arról, hogy hol lesz akkumulátor-újrafeldolgozó üzem
Nem a gazdasági miniszter fog dönteni arról, hogy hol lesz akkumulátor-újrafeldolgozó üzem
Fotó: Depositphotos
Az előterjesztés szerint a törvény elfogadása után az engedélyezési rendszer objektív, hatósági alapokon álló lesz, így kellően érvényesülnek a környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási és közegészségügyi garanciák. Az akkumulátoripari létesítmények működése átlátható és szakmailag objektív szabályozás mellett biztosítható – áll az indoklásban. Magyar Éva kormányszóvivő július 2-án jelentette be, hogy törvényjavaslatot nyújt be a kormány az Országgyűlésnek, amely megszünteti az akkumulátor-újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésére vonatkozó miniszteri jogkört, mert az akkumulátoripari beruházások engedélyezése nem alapulhat egyedi miniszteri döntéseken, hanem átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség.

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