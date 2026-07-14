Óriási változás jön: egy fontos kérdésben nem a gazdasági miniszter fog dönteni

Megszűnhet az a szabályozás, amely szerint az akkumulátor-újrafeldolgozó üzem helyszínét a gazdasági és energetikai miniszter rendeletben jelöli ki. Az erről szóló törvényjavaslatot kedden nyújtották be az Országgyűlésnek.

A Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által kidolgozott, a parlamenti honlapon olvasható előterjesztés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvényt módosítja.

Ez a jogszabály ad felhatalmazást az iparügyekért felelős miniszternek az akkumulátor-újrafeldolgozó üzem helyszínének kijelölésére. A 2024 októberében elfogadott rendelkezések szerint a kijelölés feltétele, hogy elvégezzék az üzem elhelyezésére vonatkozó jogszabályban meghatározott kötelező előzetes vizsgálatokat, és azok eredménye ne azonosítson kizáró okot. További feltétel, hogy a helyszínen legalább egymilliárd forint teljes költségigényű építési beruházás vagy kármentesítési eljárással egybekötött építési beruházás valósuljon meg.

Eddig három, a helyszín kijelölésére vonatkozó kérelem érkezett a szaktárcához, de azokra – a végrehajtási szabályok megalkotásának és a kötelező előzetes vizsgálatnak a hiányában – érdemi válasz nem született – olvasható a törvényjavaslat indoklásában, amely azt is tartalmazza, hogy a helyszín kijelölésére vonatkozó miniszteri diszkrecionális jogkör megszüntetése az akkumulátoripari és akkumulátor-hulladékkezelési tevékenységek átláthatósága, versenysemlegessége, környezetvédelmi biztonsága érdekében szükséges.