Óriásit vágtak Varga Mihályék, de nem ott, ahol számítottunk rá

Megjelentek a Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb előrejelzései. Az Inflációs jelentést ugyan csak csütörtökön publikálják, ám szokás szerint két nappal korábban nyilvánosságra hozzák a két talán legfontosabb makrogazdasági mutatóra, a GDP-re és az inflációra vonatkozó friss prognózist.

Az utóbbi hónapok éves fogyasztóiár-indexei alapján nem váratlan, hogy az MNB jelentősen csökkentette az idei inflációra három hónappal korábban adott előrejelzését. Szerintük az infláció az idén 1,8 százalék lehet, ez kereken 2 százalékponttal marad el a márciusi prognózistól. A 2027-re várható rátán is nagyot vágtak, az most 2,3 százalék, szemben a három hónappal ezelőtti 3,7-tel. Csak a 2028-as prognózisuk nem változott, az ugyanúgy 3 százalék, mint volt a legutóbbi Inflációs jelentésben.

Mindezek alapján érthetetlennek tűnik a Monetáris Tanács óvatossága, vagyis, hogy keddi ülésükön csak 25 bázisponttal, 6 százalékra csökkentették az alapkamatot.

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Ezzel párhuzamosan az MNB emelte a GDP növekedésére három hónapja adott előrejelzését, 1,7-ről 2 százalékra. A 2027-es 3,0 és a 2028-as 2,9 százalékos prognózisuk viszont ugyanakkora, mint volt márciusban.