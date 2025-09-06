Őrjöng Trump Brüsszel döntése miatt

Az Európai Bizottság 2,95 milliárd euróra büntette a Google-t az uniós versenyszabályok megsértése miatt, mivel megállapítása szerint az amerikai multinacionális technológiai vállalat torzította a versenyt a hirdetési technológiai iparágban (adtech) – közölte a brüsszeli végrehajtó testület pénteken. Nevezetesen, a saját online vizuális hirdetési szolgáltatásait részesítette előnyben a versenytársaival szemben, így visszaélt erőfölényével.

A bizottság elrendelte, hogy a Google vessen véget ennek, és hozzon intézkedéseket az összeférhetetlenségek megszüntetésére az adtech ellátási láncban. A Google-nek 60 napja van arra, hogy tájékoztassa a brüsszeli testületet arról, hogyan szándékozik ezt megtenni.

A Google jogtalan gyakorlata miatt a hirdetők magasabb marketingköltségekkel szembesültek, amelyeket valószínűleg a termékek és szolgáltatások árában áthárítottak az európai fogyasztókra – közölte Teresa Ribera tiszta, igazságos és versenyképes átmenetért felelős uniós biztos.

A Google gyakorlata a kiadók bevételeit is csökkentette, ami alacsonyabb szolgáltatási minőséghez és magasabb előfizetési költségekhez vezethetett a fogyasztók számára. A Google visszaélésszerű magatartása ezért negatív hatással volt minden európai polgárra a mindennapi internethasználat során. A Google gyakorlata több mint tíz évig tartott, és az egész Európai Gazdasági Térségre hatással volt – hívta fel a figyelmet Ribera.

„Szokásos intézkedéseinkkel összhangban megemeltük a Google bírságát, mivel ez már a harmadik alkalom, hogy a vállalat megszegi az uniós versenyszabályokat” – fogalmazott az uniós biztos.

A Google a bejelentést követően közölte, hogy fellebbezni fog a döntés ellen. Véleményük szerint ugyanis a bizottság „indokolatlan bírságot szab ki, és olyan változtatásokat követel, amelyek több ezer európai vállalkozásnak ártanak azáltal, hogy megnehezítik a kereskedést”.

Trump is reagált

Donald Trump amerikai elnök azonnal kikelt az ítélet ellen – írja a Telex. A Truth Socialon még pénteken megjelent posztjában azzal fenyegetőzött, hogy „semmissé teszi az igazságtalan büntetéseket”.

Mint írta,

„kormányzatom nem fogja hagyni, hogy ezek a diszkriminatív lépések érvényben maradjanak”.

Szerinte a bírság „gyakorlatilag azoktól a pénzektől fosztja meg az Egyesült Államokat, amelyek egyébként amerikai beruházásokba és munkahelyekbe áramlanának.

Trump kilátásba helyezte, hogy elindít egy úgynevezett Section 301-eljárást is, ami amerikai kereskedelmi jogi eszköz, és vámokhoz vagy más korlátozásokhoz vezethet az EU-val szemben. Így érvénytelenítené – mint fogalmazott – az amerikai adófizető cégekre kivetett igazságtalan bírságokat.

Kell végül fizetniük?

Fotó: Depositphotos

A washingtoni kormány honlapja szerint jelenleg mindössze három ország áll Section 301-vizsgálat alatt: Kína, Nicaragua és Brazília. Trump egy hónappal ezelőtt már figyelmeztette a világ országait, hogy ne próbáljanak saját digitális szabályokat érvényesíteni az amerikai techóriásokkal szemben, de akkor még nem nevezte meg külön az EU-t. Azt mondta, hogy aki ilyet tesz, jelentős pótlólagos vámokra és amerikai exportkorlátozásokra számíthat például a csúcstechnológia és a félvezetők terén.

Az Európai Bizottság mindössze annyit közölt, a döntésnek nincs köze az EU és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi tárgyalásokhoz.