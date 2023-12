Örök barátság: Csányi Sándor ismét barátja lányát bízta meg egy ügyvezetői tisztséggel

Sok-sok évvel ezelőtt lettek kollégák, majd barátok Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója és Pintér Sándor belügyminiszter. A régi-jó kapcsolatra tekintettel, és a számtalan üzleti összefonódás, valamint együttműködés keretében most ismét jelentős posztot kapott a belügyminiszter lánya, aki az OTP egyik új cégénél lett ügyvezető.

Brindzáné Pintér Csillag tágas családi – legfőképpen ingatlanpiaci vállalkozásokban – érdekelt, ám munkái között akad olyan is, ami a még mindig Magyarország legnagyobb bankjának számító OTP-hez kötődik. A FAPEF-PTO Kft.-t idén nyáron, 2023 júniusában jegyezték be számítógépes programozás profillal, de az információtechnológiai tanácsadást is felvette a tevékenységi körébe. A 218 millió forintos alaptőkével létrehozott cégnek két ügyvezetője lett, az egyik Pintér Sándor lánya, a másik Török Zoltán, aki szintén nem ismeretlen banki körökben, hiszen számtalan egyéb OTP-s cégben is dolgozik.

Ezen a 2009-es fotón Pintér Sándor még mint a CIVIL Biztonsági Szolgálat Zrt. elnök-vezérigazgatójaként és az OTP Bank Nyrt. igazgatóságának tagjaként érkezett Csányi Sándorral, az OTP Bank Nyrt. elnök-vezérigazgatójával az OTP Bank Nyrt. évi rendes közgyűlésére a Danubius Thermal és Konferencia Hotel Helia szállóba. Fotó: MTI (Szigetváry Zsolt)

A FAPEF-PTO Kft. a szintén számítógépes profilú Monicomp Kft. tulajdona (melynek vezérigazgatója ugyancsak Pintér Sándor lánya), a Monicomp pedig az OTP-é. A Monicomp ugyan harmadik éve csak veszteséget termel, igaz, tavaly csupán 86,4 milliós mínusszal zárt, idén azért még a cégbe olvadt két cég, az AppSense Kft. és az EiSys Kft.

Pintér Sándor és Csányi Sándor régóta, már az 1990-es évektől jó viszonyt ápolnak egymással.

Pintér 1997-től tagja lett az OTP Bank igazgatóságának és biztonsági tanácsadói címet is kapott. Az első Orbán-kormányban betöltött négyéves miniszterség miatti kényszerű kihagyás után újra bekerült a bank igazgatóságába, és közben ő lett a Civil Biztonsági Szolgálat Zrt. tulajdonos-elnöke is, így szinte természetes volt, hogy a bank is rábízta az országos kirendeltséghálózat objektumőrzési feladatait, amiből akadt is egy-két hivatalos ügy a biztonsági őrök zűrzavaros alkalmazása miatt. De más, például ingatlaneladási és -vételi ügyleteken és egyéb tranzakciókon túl a szabadidejüket is szeretik együtt tölteni:

„Pintér Sándor, Csányi is jött vadászni az elmúlt hetekben, de már nem sokáig járhatnak Bélmegyerre” – erről egy vadász beszélt 2018-ban annak kapcsán, hogy Mészáros Lőrinc családja megszerzett egy bélmegyeri vadászterületet.

Kapcsolódó cikk A Pintér család céghálójába is megérkezett egy magántőkealap Pintér Sándor belügyminiszter családja régóta az ingatlanbizniszben utazik, akikhez idén is betoppant egy magántőkealap.

A Telex pedig tavaly írt arról, hogy civileket zárhatnak ki egy erdőből a Pintér Sándor köre által épített vadászközpont mellett. Ugyanis a Velencei-tó melletti Nadap feletti Templom-hegy erdejét körbekeríthetik és egy vadásztársaság kisajátíthatja. A vadásztársaság alapítója korábban Csányi Sándor egyik bizalmasa volt, és Pintér Sándorhoz is volt köze, az egykori lovasberényi kormányüdülőből pedig vadászközpont lesz wellnessrészleggel és helikopterleszállóval. A 24.hu is foglalkozott a témával, és arról írtak, hogy a bírósági nyilvántartás szerint a társaságot 2016-ban alapították az idén elhunyt Ecsedi Ferenc elnökletével. A korábban fegyverüzletben is érintett Ecsedi amellett, hogy az OTP Bank egyik vezető tisztségviselője és Csányi Sándor OTP-vezér régi bizalmasa volt, Pintér Sándor belügyminiszterrel is közeli viszonyban állt. A lapnak egyébként sikerült a témában megszólaltatnia a Tradicionális Vadásztársaság új elnökét, Brindza Tibort is, aki a névegyezés miatt vélhetőleg épp a belügyminiszter lányának a férje.