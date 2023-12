Örömhét a TV2-nek: csak egy legény maradt talpon a vidéken

Az RTL hétköznapi programjában továbbra is a ’A város királynői – The Real Housewives of Budapest’ az első érkező, a legendás külföldi formátum hazai honosítása egyelőre visszafogottan teljesít – adásonkénti 310 ezer körüli nézettsége szinte teljes egészében megegyezik az első héten elértekkel. A kereskedelmileg kiemelten fontos, 18-49 éves korcsoportban elért eredmény is hasonlóan alakult, a 12 százalék körüli átlagos közönségarány semmilyen szempontból sem nevezhető erősnek.

A hétköznapi program második felében a csatorna különböző ismétlésekkel szórakoztatta a közönséget, azonban pénteken bemutatkozott új érkezője: a nemzetközi szinten igen jól futó ’Gogglebox’ hazai honosítása, a ’Kanapéhuszárok’. A tévénézős realityben a közönség a tévénézőket nézi, a műsor lényege igazából ennyi: hétköznapi emberek reakcióit figyelni az adásokra. Az egyébként kifejezetten formabontó reality egyelőre mérsékelten hozta lázba a hazai közönséget, és 218 ezres nézőszámmal kezdte meg pályafutását.

Nem bízta a véletlenre a TV2: talán így lehetne a legjobban összefoglalni a csatorna műsortervezését az 50. héten, ugyanis mindennap, így hétvégén is jelentkezett a közönségkedvencnek számító ’Farm – VIP’. A celebreality 730 ezer feletti átlagos nézettségével nagyon magabiztos számokat hozott, a kiugróan erős, keddi adás pedig a heti győzelmet is behúzta:

ekkor 771 ezren nézték, hogy mi történik a magyar hírességekkel a farmon.

A ’Farm – VIP’ számai miatt a kiemelt kereskedelmi korcsoportban sem panaszkodhat a TV2, itt egy adás átlagosan 17 százalék körüli közönségarányt tudott felmutatni.

Az esti műsorsáv második felében beköszönt a Szerencsekerék új évadja is, amely rögtön egy kisebb botránnyal indult, ugyanis az énekesnő Opetz Barbi kicsit belezavarodott az egyik feladvány megfejtésébe, a karácsony előtti uborkaszezonban pedig jól jött mindez a témára vadászó bulvársajtónak. A hagyományosan erős Szerencsekerék a héten egyébként 420 ezer körüli átlagos nézettséget hozott, a megszokottnál gyengébb eredményt valószínűleg a viszonylag késői, este 9 utáni kezdés magyarázza.

Nagyon jól megy a TV2 farmja. Fotó: TV2 Sajtószoba

Sportesemények

A héten több focimeccset is rendeztek, ezek közül pedig több is lázba hozta a magyar tévézőket. De nézzük, mik ezek!

A Ferencváros az UEFA Konferencia Liga keretében az olasz Fiorentina csapatát fogadta, a mérkőzésen 1-1-es döntetlen született, amit 386 ezren követtek a képernyők előtt. Ettől valamennyivel lemaradt a Fradi másik meccse, a csapat a magyar bajnoki keretében simán, 3-0-ra legyőzte a ZTE-t – mindez 237 ezer embert vonzott a tévék elé.

Az angol csapatok sem unatkoztak, hiszen a Manchester United a Bajnokok Ligája keretében a Bayern Münchennel találkozott (és ki is kapott), mindezt 239 ezren nézték. A Manchester United számára nem ez volt az egyetlen mérkőzés a héten, ugyanis a Szoboszlai Dominikkal felálló Liverpool csapatával is játszott, a PL- általánosan jó színvonalához képest unalmas meccsen 0-0-s döntetlen született; ez egyébként 232 ezres közönséget vonzott.

Csendes hétvége

A hétvégére ezúttal nem maradtak igazán nagy számokat hozó produkciók; toronymagasan legnézettebbnek a ’Farm – VIP’ már említett adásai bizonyultak a pihenőnapokon is. Egy érdekesség azért így is akadt: az RTL Híradó vasárnap esti kiadása megvillant a kiemelt kereskedelmi korcsoport körében, és 185 ezres nézőszámával, valamint 18,4 százalékos közönségarányával behúzta a győzelmet a szegmensben.

Így alakult a heti végeredmény

A szuperprodukciók befejeztével igazán jelentős nézettséget hozó műsorok közül egyedül a ’Farm – VIP’ maradt talpon, ez pedig meg is látszik a heti végeredményen. A 18-49-es évesek körében mért, átlagos napi közönségarányok harcában egyértelműen a TV2 vitte el a pálmát, és 14,5 százalékával megelőzte az RTL által elért 11,5 százalékot.