Örömkönnyekben úszhat minden magyar dízeles

Ellentétesen mozgott a mögöttünk hagyott héten a benzin és a gázolaj ára, míg a 95-ös ára felfele mozdult, addig a dízel olcsóbb lett. Igaz, a változás nem volt túl jelentős, hiszen a benzin ára 7 forinttal nőtt, míg a gázolajé 6 forinttal csökkent.

Ha az uniós árakat megnézzük, akkor azt láthatjuk, hogy egyik üzemanyagfajtánál sem volt Európa más országaiban túl nagy ármozgás. A rangsorban ennek ellenére a magyar árak kedvező irányba mozdultak, hiszen egy héttel korábban még 10 olyan ország volt az EU-ban, ahol a benzint euróban számolva olcsóbban lehetett megvásárolni, ezúttal viszont már csak 8 helyen alacsonyabb az ár a magyarországinál.

Ez a régiós rangsorra is jellemző, egy helyet ugyanis itt is javítottak a magyar árak. Más kérdés, hogy a legolcsóbb országok árai továbbra is messze vannak a hazaiaktól. A bolgár és a román árak messze alacsonyabbak, mint a magyar.

A gázolaj esetében rendre relatív magasabbak az árak, mint a benzinnél. Ez a legfrissebb uniós listán is visszaköszön. Ugyanakkor a 95-öshöz hasonlóan itt is sikerült minimális javulást felmutatni, így eggyel kevesebb országban (14 helyett 13 helyen) olcsóbb a dízel literenkénti ára, mint nálunk.

A régiós összevetésben gyakorlatilag ugyanazt mondhatjuk, mint amit a benzin esetén leírtunk. Egy helyet ugyan itt is sikerült javítani, ám a magyarországihoz hasonlóan alacsony életszínvonallal "büszkélkedő" országok árai sokkal alacsonyabbak.

Újabb árcsökkentést várunk

A Brent olaj ára a megszokotthoz képest továbbra is igen szűk sávban mozog, az ár a mögöttünk hagyott héten 82 és 83 dollár közé szorult. Az olajpiaci befektetők csütörtökön és pénteken az Egyesült Államok és az Európai Unió lehetséges kamatcsökkentési ütemezésére vonatkozó információkra figyeltek. Más kérdés, hogy várhatóan májusnál korábban egyik helyen sem lesz kamatvágás. A jegybankok lépése azért fontos, mert a befektetők azt remélik, hogy az alacsonyabb kamatok segítenek a gazdaságok aktivizálásához, ami pedig nagyobb olajkereslethez, majd végül áremelkedéshez vezet. Mivel sem a Fed, sem az EKB nem fog márciusban vagy áprilisban vágni, így ez egyelőre nem tudott lendületet adni az áraknak.

Az árak növekedésének határt szabhat, hogy az OPEC+ ugyan továbbra is visszafogja a kibocsátást, ám a kínálati oldal így is jól ellátott. Pénteken a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) olajpiaci és iparági részlegének vezetője a Reutersnek azt mondta, hogy 2024-ben a kereslet növekedésének lassulását is figyelembe véve jól ellátott piacot láthatunk, ami kérdésessé teheti a nagyobb olajár-növekedést.

Ezen egyébként érdemben egyelőre az sem változtat, hogy a napokban mind a kínai, mind a német gazdaság kapcsán kijöttek olyan makrogazdasági adatok, amelyek arról tanúskodtak, hogy ezek az országok lassan összeszedik magukat.

Annak ellenére, hogy az olaj ára nagyon stabil volt, a feldolgozott termékek, így például a gázolaj esetén a nemzetközi tőzsdéken kisebb áresést láthattunk. Emellett az üzemanyagárak szempontjából fontosabbnak tekinthető devizaárfolyamnál, a dollár-forint esetén is kedvezőbb (a forint erősödését mutató) mozgást láthattunk.