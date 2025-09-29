Örömteli hír jött a diszkontokból, de pezsgőt azért még nem bontunk

Laptársunk, a szintén a Klasszis Média által kiadott Privátbankár szeptember végén ismételten elkészítette a Privátbankár Diszkont Árkosár-felmérést, ezúttal is az Aldi, a Lidl és a Penny üzleteiben vizsgálva a bevásárlói kosár értékét.

A cikkből kiderült, ezúttal is is összességében enyhe árcsökkenést tapasztaltak a boltokban, de a legtöbb termék átlagára esetében a stagnálás volt a jellemző. Az üzletekben 12 245 forint volt a bevásárlói kosár értéke, szemben az egy hónappal korábbi 12 470 forinttal, amely 1,8 százalékos árcsökkenésnek felelt meg. Idén szeptemberben az egy évvel korábbi állapothoz képest 13,9 százalékkal került többe a bevásárlás a diszkontokban, míg az év eleji szinthez képest 0,6 százalékkal helyezkedtek magasabban az árak.

Mi történt a boltokban?

Fotó: Pixabay

Szeptemberben az előző hónaphoz képest egyetlen termék ára emelkedett, mintegy 6,5 százalékkal: a 2 literes Coca-Cola került ennyivel többe, aránylag azonban még így is olcsóbb maradt az idén januári szintnél – írta a portál.

Mi lett olcsóbb?

A cikk kiemelte, hogy a legtöbb vizsgált termék esetében stagnáltak az árak: szeptemberben két élelmiszer esetében regisztráltak igazán szembeötlő olcsóbbá válást, mind az alma, mind a burgonya kilójának átlagára 10 százalék feletti mértékben csökkent a diszkontok üzleteiben az előző havi szinthez képest.

A szeptemberi hónap árcsökkenő bajnokának ezúttal az almát nevezték ki: a magyarok egyik kedvenc gyümölcse átlagosan mintegy 17,1 százalékkal lett olcsóbb a diszkontok üzleteiben – mindezt úgy, hogy akció sem volt érvényben. Az alma árváltozását így szinte kizárólag a szezonalitás magyarázza.

A burgonya esetében regisztrált 13,2 százalékos árcsökkenés mögött elsősorban az egyik diszkont által futtatott, nagyarányú akció jelent meg, ez az átlagárakat is jelentősen csökkentette – derült ki a cikkből.