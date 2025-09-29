Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Világrendek átalakulása
Befektetési stratégiák a globális változások viharában

Klasszis Befektetői Klub Bendarzsevszkij Anton nyitóelőadásával
és más neves szakértőkkel!

2025. szeptember 30. 16:30

Jelentkezzen most!

Makró Élelmiszerbiztonság Infláció Kiskereskedelem

Örömteli hír jött a diszkontokból, de pezsgőt azért még nem bontunk

mfor.hu

Új felmérés jelent meg az árakról.

Laptársunk, a szintén a Klasszis Média által kiadott Privátbankár szeptember végén ismételten elkészítette a Privátbankár Diszkont Árkosár-felmérést, ezúttal is az Aldi, a Lidl és a Penny üzleteiben vizsgálva a bevásárlói kosár értékét.

A cikkből kiderült, ezúttal is is összességében enyhe árcsökkenést tapasztaltak a boltokban, de a legtöbb termék átlagára esetében a stagnálás volt a jellemző. Az üzletekben 12 245 forint volt a bevásárlói kosár értéke, szemben az egy hónappal korábbi 12 470 forinttal, amely 1,8 százalékos árcsökkenésnek felelt meg. Idén szeptemberben az egy évvel korábbi állapothoz képest 13,9 százalékkal került többe a bevásárlás a diszkontokban, míg az év eleji szinthez képest 0,6 százalékkal helyezkedtek magasabban az árak.

Mi történt a boltokban?
Mi történt a boltokban?
Fotó: Pixabay

Szeptemberben az előző hónaphoz képest egyetlen termék ára emelkedett, mintegy 6,5 százalékkal: a 2 literes Coca-Cola került ennyivel többe, aránylag azonban még így is olcsóbb maradt az idén januári szintnél – írta a portál.

Mi lett olcsóbb?

A cikk kiemelte, hogy a legtöbb vizsgált termék esetében stagnáltak az árak: szeptemberben két élelmiszer esetében regisztráltak igazán szembeötlő olcsóbbá válást, mind az alma, mind a burgonya kilójának átlagára 10 százalék feletti mértékben csökkent a diszkontok üzleteiben az előző havi szinthez képest.

A szeptemberi hónap árcsökkenő bajnokának ezúttal az almát nevezték ki: a magyarok egyik kedvenc gyümölcse átlagosan mintegy 17,1 százalékkal lett olcsóbb a diszkontok üzleteiben – mindezt úgy, hogy akció sem volt érvényben. Az alma árváltozását így szinte kizárólag a szezonalitás magyarázza.

A burgonya esetében regisztrált 13,2 százalékos árcsökkenés mögött elsősorban az egyik diszkont által futtatott, nagyarányú akció jelent meg, ez az átlagárakat is jelentősen csökkentette – derült ki a cikkből.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Vucicék kaptak egy kis haladékot orosz olajügyben

Vucicék kaptak egy kis haladékot orosz olajügyben

Immár hetedszer, de a probléma maradt. Új ajánlattal készül a szerb elnök, de kétséges, hogy sikerül-e teljesíteni az amerikai ukázt.

Úgy fizetik a magyarok a lakáshitelt, mint a katonatiszt

Úgy fizetik a magyarok a lakáshitelt, mint a katonatiszt

Rengeteg az új hitel, de csökkent a tartósan nem fizető hitelek száma.

Így ment gajra a magyar ipar az elmúlt öt évben

Így ment gajra a magyar ipar az elmúlt öt évben

Öt év alatt nem nőtt, hanem csökkent a magyarországi ipar teljesítménye. Az akkumulátorgyárak visszaesését nyögi a gazdaság. 

Megugrott az olaj, drágulhat a tankolás

Meglódult az olajár, drágulhat a tankolás – meg fogjuk fizetni az orosz függőség árát?

A héten jelentősebb emelkedést láthattunk az olaj piacán, ami várhatóan az üzemanyagáraknál is visszaköszön az Mfor Üzemanyagár-figyelő friss elemzése szerint. Eközben folyamatos kockázatot jelent az orosz olaj importja, kívülről úgy tűnik, a magyar fél nem megoldást, hanem kifogásokat keres.

Az oroszok szerint sínen van Paks 2 építése

Az oroszok szerint sínen van a Paks II-beruházás

A Roszatom ütemterv szerint valósítja meg a Paks II projektet, jelenleg is folynak aktív munkálatok az építési területen – mondta Kirill Komarov, a Roszatom vezérigazgatójának első helyettese, nemzetközi üzletfejlesztési igazgató magyar újságíróknak nyilatkozva pénteken az Atomenergetikai Világhét (World Atomic Week) rendezvényen.

Merkelnek is odaszúrt egyet Orbán Viktor a debreceni BMW-gyár megnyitóján

Merkelnek is odaszúrt egyet Orbán Viktor a debreceni BMW-gyár megnyitóján

Aki Magyarországon beruház, biztos lehet benne, hogy jól jár, és nem változnak meg egyik hónapról a másikra a szabályok – jelentette ki a miniszterelnök pénteken Debrecenben a BMW Group debreceni üzemének hivatalos megnyitóján.

Lantos

Lantos Csaba elárulta, mivel lehetünk kevésbé függők az orosz gáztól

Az ország kedvező adottságainak köszönhetően a geotermikus energia a magyar zöldgazdaság vezető ereje lehet – mondta az energiaügyi miniszter a pénteki Budapest Geothermal Energy Summit konferencián.

Alig indult el a munkáshitel, de már közel hétszáz ember tartozik

Alig indult el a munkáshitel, de már közel hétszáz ember tartozik

2,7 milliárd forintnyi munkáshitellel van probléma: felvették, de 30 napon túli tartozást regisztrált az MNB. Sőt, már előfordul 90 napon túli tartozás is.

Ellepték a németek és lengyelek Budapestet

A Balatonnál kevesebb magyar éjszakázott, aki tehette, külföldre ment inkább nyaralni.

Így változik a dízel ára szombattól

Így változik a dízel ára szombattól

A nagykereskedelmi ár 2 forinttal emelkedik, ezt pedig a kutak is beépíthetik az árazásba.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Privátbankár.hu Klasszis 2025

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168