Orosz aknáktól hemzseg a Fekete-tenger

Akár öt évig is eltarthat a Fekete-tenger, illetve az Azovi-tenger aknamentesítése - közölte szerdán Dmitro Pletencsuk, az ukrán haditengerészet szóvivője. "A tengeri összeköttetések és kereskedelmi útvonalak aknamentesítése becslések szerint 3-5 hónapot vehet igénybe, míg az átfogó aknamentesítési művelet 3-5 évet" - mondta Pletencsuk, akit az Ukrajinszka Pravda idézett.

Norvégia két F-16-os vadászgépet küld Dániába az ukrán pilóták kiképzésére - jelentette be szerdán a norvég kormány. "A korszerű hadsereg felállításához Ukrajnának nyújtott segítség nagyratörő és hosszú távú feladat, amelyben egy sor szövetséges részt vesz" - hangsúlyozta közleményében Brjon Arild Gram norvég védelmi miniszter.

Megtörtént a háború eddigi legnagyobb fogolycseréje az oroszok és az ukránok között – írja a Guardian. „Ma 213 közkatona, 11 tiszt és 6 civil tért haza a mieink közül” – jelentette be Volodimir Zelenszkij is, majd hozzátette, hogy a kiszabadult katonák közül voltak, akik még a mariupoli Azovsztal védelmét követően estek orosz hadifogságba. Az orosz védelmi miniszter ezzel egyidejűleg arról adott ki tájékoztatást, hogy 248 katonájuk tért haza az Egyesült Arab Emirátusok humanitárius közvetítésének köszönhetően. A Moszkvával hagyományosan jó kapcsolatokat ápoló Abu Dzabi ráadásul nem először vett részt hasonló tárgyalásokban, tavaly is közreműködött már egy több tucat ukrán és orosz hadifogoly kicserélésével végződő műveletben.