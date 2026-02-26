Orosz és amerikai turisták is segítették a magyar szállásokat a jéghideg januárban

Magyarországon az átlagnál hűvösebb és csapadékosabb volt az idei év első hónapja. Az elmúlt öt, enyhébb január után idén ismét a sokéves átlag alatti értéket regisztráltak a meteorológusok. Az utóbbi másfél évtizedben csupán 2017 januárban volt ennél hidegebb az év első hónapja. Ennek ellenére remek országos átlagot produkált a hazai turizmus.

2026 januárjában a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 1,1 millió vendég mintegy 2,4 millió vendégéjszakát töltött el – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A vendégek száma 5,3, a vendégéjszakáké 3,6 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál.

A januári hidegben is jöttek a turisták

Ezen belül a belföldi vendégek száma 4,6, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 2,5 százalékkal nagyobb volt az előző év azonos havinál. A 494 ezer belföldi vendég egymillió vendégéjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken.

Míg a külföldi vendégek száma 6, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 4,4 százalékkal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A turisztikai szálláshelyekre érkezett 573 ezer külföldi vendég 1,3 millió vendégéjszakát töltött el, közülük 396 ezer vendéget és 949 ezer vendégéjszakát a kereskedelmi szálláshelyeken regisztráltak.

Ez kedvező kiindulási alap, hogy 2026-ban tovább nőjön a hazai turizmus

- reagált a Nemzetgazdasági Minisztérium. Hozzátették: a turizmus a magyar gazdaság egyik legfontosabb hajtóereje, amely a GDP több mint 14 százalékát adja, és közel 400 ezer család számára biztosít megélhetést. Szerintük a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér a hazai turizmus egyik legfontosabb sarokköve, ezért egymilliárd euró értékű fejlesztést valósítanak meg. A kormány célja, hogy a reptér az évtized végére évi 25 millió utas magas színvonalú kiszolgálása legyen képes, ami tovább erősíti Magyarország nemzetközi elérhetőségét.

Molnár Dániel, az MGFÜ vezető elemzője is úgy látja, hogy bővülés azért is kiemelkedően fontos, mert a kedvezőtlen, hideg januári időjárás és a hóhelyzet negatívan hathatott a forgalom alakulására. Szerinte a növekedést ismét a külföldi vendégforgalom húzta.

A szegmenst továbbra is hazánk turisztikai vonzereje, amely a téli időszakban is fennáll már, illetve kedvező árfekvése támogatta, amely a forint erősödése mellett is fennmaradt

- fogalmazott lapunknak küldött elemzésében Molnár Dániel.

Kiemelte: régiós bontásban az Ázsiából érkező vendégek által eltöltött vendégéjszakák száma ugyan csökkent kismértékben, azonban magas volt a bázis, miközben az Észak-Amerikából érkezőké jelentősen, 7,9 százalékkal nőtt, annak dacára, hogy a reptéri közvetlen járatok még nem indultak el.

Európát tekintve 4,4 százalékos bővülést regisztrált a KSH, amelyet a francia, a lengyel, az olasz és a spanyol vendégek húztak a főbb küldőországok közül, miközben a német, a brit és a cseh vendégéjszakák száma összességében a megelőző évi szintje körül alakult. Negatívum ugyanakkor szerinte, hogy a román vendégéjszakák száma jelentősen, 16 százalékkal elmaradt a 2025 eleji szintjétől. Emögött a megszorítások és a jövedelmi helyzet romlása húzódik meg.

Azt már mi tesszük hozzá, hogy az orosz turisták által eltöltött vendégéjszakák száma is stabilan növekszik: januárban 13,1 ezer éjszakát köszönhetnek az oroszoknak a hazai szálláshelyek, ami 15,6 százalékos növekedést jelent. Ez persze messze elmarad a háború előtti számoktól, de azért hónapról hónapra megfigyelhető, hogy egyre több Magyarországon az orosz turista is.

A beutazás Oroszországból Magyarországra 2026-ban is lehetséges, de szigorúbb feltételekhez kötött, mint a háború kezdete előtt. Az Európai Unió 2025 végétől jelentősen megnehezítette az orosz állampolgárok schengeni beutazását, eltörölve a több belépésre jogosító vízumokat. Tehát a legtöbb kérelemre csak egyszeri belépést engedélyeznek. A többszöri beutazásra jogosító vízum (MULT) lehetővé tette, hogy érvényességi ideje alatt a birtokosa többször lépjen be a schengeni övezetbe vagy egy adott országba, összesen 180 napon belül maximum 90 napot tartózkodva. Fokozatosan hosszabbítható (1-5 év), ha a kérelmező korábbi vízumait jogszerűen használta.

Az uniós országok kiadhatnak többszöri belépésre jogosító vízumot orosz másként gondolkodók, független újságírók, emberi jogi aktivisták és civil szervezetek képviselői számára is. Az EU már 2022-ben felfüggesztette az Oroszországgal kötött vízumkönnyítési megállapodást, amely megdrágította és megnehezítette az oroszok számára a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumkérelmeket. Magyarország továbbra is kiad vízumot, de szigorúbb ellenőrzés mellett.

Az elején említettük, hogy országos átlagról van szó. Ez pedig azt jelenti, hogy a turizmus ugyan tényleg növekszik, de ebből az ország számos régiója kimarad. Molnár Dániel is kiemeli, hogy területi bontásban vegyes képet láthatunk, a legnagyobb bővülés Pécs-Villány térségében ment végbe, de számottevően nőtt Budapest és környéke, valamint a Márta-Bükk turisztikai régiók forgalma. Ezzel szemben Debrecen és térsége, Gyula és térsége – a román vendégforgalom elmaradása miatt –, illetve Tokaj és Nyíregyháza turisztikai térség is nagyobb mértékű vendégforgalom-zsugorodást tapasztalt, utóbbi két térség esetében a belföldi vendégforgalom is hozzájárult a kedvezőtlenebb adathoz.

A turisztikai szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 66,4 milliárd forint volt, folyó áron 8 százalékkal több az egy évvel korábbinál – közölte a KSH.