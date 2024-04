Törölte budapesti címét Putyin orosz kémbankja

Már hivatalosan sem a budapesti címén működik az orosz kémbanként elhíresült Nemzetközi Beruházási Bank (IIB). A pénzintézet nagyjából éppen egy éve jelentette be, hogy már nincs dolguk az Európai Unióban és az amerikai szankciók miatt korlátozottak a lehetőségeik, ezért áthelyezik a székhelyüket Magyarországból Oroszországba. A költözéshez egy év kellett, eddig a budapesti, Fő utca 1. szám alatti Lánchíd Palota szerepelt a kémbank papírjain.

A Nemzetközi Beruházási Bank tájékoztatja, hogy az IIB Kormányzótanácsának egyhangú döntését követően 2024. április 9-től az IIB Charta módosítását alkalmazzák, amely a Bank székhelyét Moszkvában (Orosz Föderáció) hozza létre. Az IIB székhelyének új címe: Mashi Poryvaevoy utca 7., Moszkva

- került ki egy közlemény a bank honlapjára.

A budapesti címet tehát hivatalosan is törölték, a moszkvai központ pedig nincs messze a Kremltől, a közelében számos más orosz bank is tevékenykedik, mint a Vnyesekonombank vagy a Rosbank. A kémbanknak már nincs európai tagja: az oroszok mellett Kuba, Mongólia és Vietnám rendelkezik benne részesedéssel.

Az Egyesült Államok budapesti nagykövete, David Pressman tavaly április 12-én jelentette be, hogy szankciós listára tették a budapesti orosz kémbank, a Nemzetközi Beruházási Bank három vezetőjét, akik között egy magyar személy is található. A diplomata elmondta: többször is figyelmeztették a magyar kormányt arra, hogy milyen veszélyeket jelent a szövetségekre a Nemzetközi Beruházási Bank budapesti jelenléte, ám a kormány mindig elutasította ezeket az észrevételeket. Orbán Viktor kormányfő április 13-án pedig alá is írta Magyarország kilépését a Nemzetközi Beruházási Bankból. Egy héttel később a pénzintézet bejelentette, hogy Moszkvába költözik.

Ez persze nem azt jelenti, hogy az oroszok visszaadták volna a Lánchíd palotát, erről szó sincs. Lapunk írta meg tavaly nyáron és azóta sem történt változás, hogy kiürítették ugyan a palotát, de nem szándékoznak eladni és a Valton vagyonőreivel védik. Az orosz alapítású bank 2020 márciusában jelentette be, hogy a műemléki épületet veszi meg székhelyének. Ekkor már több mint 170 szervezetet és intézményt tudhatott befektetői között – bankokat, nyugdíjalapokat, biztosítótársaságokat –, többek között Ausztria, Bulgária, Horvátország, Csehország, Németország, Hollandia, Magyarország, Moldova, Románia, Oroszország és az Egyesült Királyság területéről.

A XIX. században épült neoreneszánsz stílusú palotát Ybl Miklós tervezte. Az 5500 négyzetméteres épület tulajdonjoga az államtól több magánvállalkozás után 2013-ban került a Nobilis Kristóf üzletemberhez köthető DÖB-68 Zrt.-hez, amelytől 2020-ban vásárolta meg a bank 8,89 milliárd forintért. A bank székháza tiltott terület volt a magyar hatóságoknak, mert a diplomáciai képviseletekre vonatkozó védelem illete meg őket.

Arról is lapunk számolt be, hogy nem volt jó ötlet a kémbankkal üzletelni, milliárdos veszteségek tornyosulnak és úgy tűnik, hogy ez nem hiányzik senkinek. A kémbank néhány havonta közli a kötvénytulajdonosokkal és hitelezőkkel, hogy sajnos továbbra sem tudja rendezni a tartozásait. A 3 éves kémbank-kötvényből 2020 szeptemberében hazai bankok, befektetési alapkezelők és további befektetők vásároltak. Van olyan bank is, amelyik egymilliárd forint értékben rendelkezik kémbankos kötvénnyel, amelyek idén tavaszán járnak le. Mivel a budapesti székhelyét Moszkvába visszatelepítő pénzintézet uniós számlái is be vannak fagyasztva, így kérdéses, hogy a magyar befektetők visszakapják-e a valamikor a pénzüket. Egyelőre úgy tűnik, hogy nem.

Mindez persze nem azt jelenti, hogy ne maradnának orosz érdekeltségek Magyarországon. Sajtóhírek szerint ugyanis az immáron 35-szörös magyar bajnok FTC új szponzora a Gazprom lesz. A Gazprom nem szerepel a szankciós listán.