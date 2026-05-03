Sűrű dróntámadásokról jöttek hírek az orosz-ukrán frontról

Jaroszlav Csanko, Herszon katonai adminisztrációjának vezetője a Telegramon azt közölte, a támadásban egy ember halt meg, négy pedig megsebesült.
Támadást jelentettek a Fekete-tenger partján fekvő Odessza kikötővárosából és környékéről is, amelynek katonai vezetője, Oleh Kiper azt közölte, hogy a drónok több épületet megrongáltak, és tüzet okoztak a kikötőben. Hozzátette, a hatóságok „vizsgálják az odesszai civilek ellen elkövetett újabb háborús bűnöket”.
Mindeközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy az ukrán erők csapást mértek az orosz árnyékflotta két olajszállító hajójára a dél-oroszországi Novorosszijszknál. A Telegramon közzétett üzenetben az államfő hozzátette, hogy Kijev folytatja vízi, légi és szárazföldi csapásmérő kapacitásainak fejlesztését.
Tüzet okozott Primorszk balti-tengeri kikötővárosban az éjszakai ukrán dróntámadás, a lángokat eloltották, olajtermékek nem ömlöttek ki – ezt Alekszandr Drozgyenko, Leningrád megye kormányzója közölte vasárnap a Max messengeren.
Drozgyenko szerint az általa irányított régiót több mint hatvan pilóta nélküli repülőszerkezet támadta, a csapás fő célpontja Primorszk kereskedelmi kikötője volt. A támadás miatt 40 járat indítását tartóztatták fel Szentpétervár pulkovói repülőterén. Az orosz védelmi minisztérium szerint az éjszaka a légvédelem 15 régió felett 334 ukrán drónt lőtt le. Korlátozták az utasszállító repülőgépek indítását és fogadását a moszkvai repülőtereken is.
Az orosz főváros mozgáskörzetéhez tartozó Csernyevo községben pilóta nélküli repülőszerkezet egy 77 éves férfi halálát okozta. A szmolenszki régióban két felnőtt és egy gyermek megsérült, amikor drón roncsai csapódtak egy többlakásos házra. Szmolenszk megye légterében 21 pilóta nélküli repülőszerkezetet lőttek le.