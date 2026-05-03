Sűrű dróntámadásokról jöttek hírek az orosz-ukrán frontról

Orosz dróntámadás érte Ukrajna déli térségét vasárnapra virradóra, aminek következtében egy ember meghalt – közölték a helyi hatóságok.

Jaroszlav Csanko, Herszon katonai adminisztrációjának vezetője a Telegramon azt közölte, a támadásban egy ember halt meg, négy pedig megsebesült.

Támadást jelentettek a Fekete-tenger partján fekvő Odessza kikötővárosából és környékéről is, amelynek katonai vezetője, Oleh Kiper azt közölte, hogy a drónok több épületet megrongáltak, és tüzet okoztak a kikötőben. Hozzátette, a hatóságok „vizsgálják az odesszai civilek ellen elkövetett újabb háborús bűnöket”.

Mindeközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy az ukrán erők csapást mértek az orosz árnyékflotta két olajszállító hajójára a dél-oroszországi Novorosszijszknál. A Telegramon közzétett üzenetben az államfő hozzátette, hogy Kijev folytatja vízi, légi és szárazföldi csapásmérő kapacitásainak fejlesztését.

Tüzet okozott Primorszk balti-tengeri kikötővárosban az éjszakai ukrán dróntámadás, a lángokat eloltották, olajtermékek nem ömlöttek ki – ezt Alekszandr Drozgyenko, Leningrád megye kormányzója közölte vasárnap a Max messengeren.

Drozgyenko szerint az általa irányított régiót több mint hatvan pilóta nélküli repülőszerkezet támadta, a csapás fő célpontja Primorszk kereskedelmi kikötője volt. A támadás miatt 40 járat indítását tartóztatták fel Szentpétervár pulkovói repülőterén. Az orosz védelmi minisztérium szerint az éjszaka a légvédelem 15 régió felett 334 ukrán drónt lőtt le. Korlátozták az utasszállító repülőgépek indítását és fogadását a moszkvai repülőtereken is.

Az orosz főváros mozgáskörzetéhez tartozó Csernyevo községben pilóta nélküli repülőszerkezet egy 77 éves férfi halálát okozta. A szmolenszki régióban két felnőtt és egy gyermek megsérült, amikor drón roncsai csapódtak egy többlakásos házra. Szmolenszk megye légterében 21 pilóta nélküli repülőszerkezetet lőttek le. 

Ezekkel a reformokkal kezdhet a Tisza az uniós forrásokért cserébe

Magyarország esélyt kap egy 180 fokos fordulatra – kommentálta a választások eredményét friss elemzésében az Erste Bank.

Az új kormány várható beiktatása előtti héten sem unatkozhatunk majd

A következő héten minden nap publikál statisztikát a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Megjelennek a legfrissebb inflációs, ipari, kiskereskedelmi adatok, és az államháztartás április végi helyzetéről szóló gyorsjelentést is kiadja a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Újabb pletyka segíthet a benzinpiacon

Pénteken az iráni háború kapcsán ismét elterjedt egy pozitív hír, a befektetők pedig remélik, hogy valóban lezárulhat a konfliktus. Az olaj ára esett, ugyanakkor az elmúlt hetek tapasztalatai alapján érdemes óvatosnak lenni. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő prognózisa szerint a következő napokban csökkenhet az üzemanyagok piaci ára. Bár a leendő kormány hitet tett az ársapka fenntartása mellett, ez csak átmeneti megoldás lehet.

A választások előtt magasra szökött a vagyonkezelő alapítvány gründolási láz

Már 114 vagyonkezelő alapítványt tartanak nyilván a bíróságok.

Ennyi ideig elég az üzemanyagkészlet Magyarországon

Folyamatos a visszapótlás. 

Nagy változást hozhat a KATA visszatérése

A KATA adózási forma esetleges visszavezetése a napokban ismét napirendre került, ami hosszabb távon a vállalkozók lakáshitelhez jutási esélyeit is javíthatja. A 2022-es KATA-szigorítás után sok egyéni vállalkozó került át átalányadózásba, ami több esetben csökkentette a bankok által figyelembe vehető igazolt nettó jövedelmet. Ez közvetlenül hatással lehetett az elérhető hitelösszegre és a hitelképességre is – derül ki a money.hu friss elemzéséből.

A GDP is rossz hírrel szolgált az euróövezetben

A vártnál lassabb ütemben nőtt az euróövezeti GDP az első negyedévben.

Megugrott az európai infláció: 2023 óta nem láttunk ilyen számokat

A várakozásokat is felülmúlta a drágulás üteme az euróövezetben: az áprilisi infláció 3 százalékra, 2023 szeptembere óta a legmagasabbra gyorsult. A háttérben elsősorban az energiaárak drasztikus emelkedése áll, amit a közel-keleti feszültségek fűtenek.

Irán vagy a Tisza-hatás? Nehéz eldönteni, merre billenhet a mérleg nyelve

Bár a magyar gazdaság első negyedéves teljesítménye inkább pozitív értelemben lepte meg az elemzőket, az év egészére vonatkozó előrejelzések nem változtak. Egymással ellentétes hatásokat láthatunk: az elhúzódó iráni háború és a legfontosabb exportpiacaink gyengélkedése visszahúznak, míg az európai uniós források reálisnak tűnő hazahozatala és az országgyűlési választások utáni hangulatjavulás segíthetnek.  

Az erős forint segített, de így is romlott a kereskedelmi mérlegünk

Márciusban a külkereskedelmi termékforgalom aktívuma 924 millió euró volt, 773 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz mérten. Euróban kifejezve az export értéke 3,6 százalékkal, az importé 11 százalékkal nőtt – jelentette csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

