Makró Energiapiac Oroszország

Oroszország energiabevételei csökkennek, de az olajexport mennyisége nő

mfor.hu

Az elmúlt 12 hónapban csökkent az olaj- és gázexportból származó bevétel, miközben az ország olajexportvolumene nőtt, derül ki a kedden, Moszkva teljes körű ukrajnai inváziójának negyedik évfordulóján közzétett adatokból.

A nonprofit Energia- és Tiszta Levegő Kutatóközpont (CREA) által közzétett elemzés szerint Oroszország olaj-, gáz-, szén- és finomított termékexportból származó bevételei a 2026. február 24-én véget ért 12 hónapos időszakban összesen 193 milliárd eurót tettek ki, ami 27 százalékos csökkenést jelent az invázió előtti azonos időszakhoz képest – számol be róla a Reuters.

Oroszország nagymértékben támaszkodik az energiabevételekre az ukrajnai háborújának támogatásában – ez az összefüggés arra késztette a nyugati országokat, hogy egyre szigorúbb szankciókat vezessenek be az orosz energiahordozókkal szemben, és ezzel gyengítsék az ország katonai erőfeszítéseit.

Ami a csövön kiférne
Fotó: X/@RealAlexCocota

Míg Oroszország gázexportja 2022 óta összeomlott, a szankciók eddig nem csökkentették az orosz olajexport mennyiségét, hanem arra kényszerítették Moszkvát, hogy alacsonyabb áron adja el az olajat.

Oroszország nyersolaj-exportból származó bevételei az elmúlt 12 hónapban 18 százalékkal csökkentek éves szinten, közölte a CREA. Ugyanakkor a nyersolaj-export mennyisége továbbra is 6 százalékkal haladta meg az invázió előtti szintet, 215 millió tonnát.

