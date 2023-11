Oroszország formálisan is átlépett egy újabb küszöböt

A fogságba ejtett orosz katonák nagy száma miatt a közeljövőben új hadifogolytábor nyílik Ukrajnában - számoltak be az "Élni akarok" elnevezésű, az ukrán védelmi minisztérium által indított projekt központjának munkatársai kedden a Telegramon. Egy másik tábor létesítésének előkészítése is zajlik. A fogolytáborban az orosz katonák részére orvosi ellátást, napi háromszori étkezést biztosítanak, továbbá kapcsolatot tarthatnak rokonaikkal, és a Nemzetközi Vöröskereszt képviselői is folyamatosan kapcsolatba léphetnek velük. A fogolytábor mélyen a hátországban lesz, ahogy azt a genfi egyezmények előírják.