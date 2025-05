Országos bányakapitány: hasít a hazai kőolaj kitermelés

A kőolaj-kitermelés szintén erősödik: 2025 első három hónapjában csaknem 293 ezer tonnát hoztak felszínre, míg 2023-ban az éves termelés meghaladta az egymillió tonnát – ilyen magas szintre több mint húsz éve nem volt példa. Káldi Zoltán szerint biztató eredmények születtek a MOL Tápió és Dány térségében végzett munkája, valamint a Mogyoród és Drávapalkonya környékén folyó kitermelés alapján. A hatóságok abban bíznak, hogy a növekvő kitermelési tendencia a következő években is fennmarad.

A kitermelés további bővülését támogatja az is, hogy az iparág a hatósági engedélyezési rendszerről koncessziós modellre váltott. Az országos bányakapitány közölte: a legutóbbi körben hat új területre születhetnek koncessziós szerződések, és 2025-ben újabb pályázati kiírásokra is sor kerülhet. Ez hosszú távon biztosíthatja a szénhidrogén-kutatás és -kitermelés bővülését.

A kitermelés növekedése mögött egyrészt a rendelkezésre álló ásványvagyon-nyilvántartásban szereplő bányatelkek kedvező adottságai, másrészt a konvencionális és rétegrepesztéses technológiák együttes alkalmazása áll – mondta Káldi. Példaként a Sarkad melletti nyékpusztai helyszínt említette. A nehezebben hozzáférhető területek esetében ugyan nagyobb költséggel kell számolni, de a technológiai fejlesztések ezeket is elérhetővé teszik.

A szakember szerint 2025-ben akár a kétmilliárd köbmétert is elérheti a hazai termelés.

Káldi Zoltán országos bányakapitány az InfoRádiónak nyilatkozva elmondta: 2023-ban 1,76 milliárd köbméter földgázt termelt ki az ország, 2024-ben pedig már az 1,9 milliárdot is meghaladtuk.

