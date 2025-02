Országos ellenőrzés: a kirakatokban csak magyar nyelvű reklám lehet

A közlemény idézi Pintér Istvánt, az NKFH elnökét, aki elmondta, hogy „a nyelvvédelmi szabályok vizsgálata mellett az idei évben folyamatosan zajló ellenőrzések olyan reklámtilalmak és korlátozások betartásának ellenőrzésére is fókuszálnak, mint az erőszakos, illetve a személyes vagy a közbiztonságot veszélyeztető magatartásra ösztönző reklámok tilalma vagy a környezetet, illetve a természetet károsító magatartásra ösztönző reklámok tilalma, de az egyes áruk reklámozására vonatkozó korlátozásokat és tilalmakat is vizsgálni fogjuk, különös tekintettel a fegyver, lőszer, robbanóanyag és a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök hirdetéseire, valamint a temetkezési szolgáltatások reklámjaira”.

A közlemény szerint a fogyasztóvédelmi hatósági hatáskörben eljáró kormányhivatalok a legutóbbi nyelvvédelmi vizsgálat során több mint 300 reklámot és 100-nál is több fogyasztói tájékoztatást és üzletfeliratot ellenőriztek.

Jelezték: a gazdasági reklámokhoz hasonlóan ez a követelmény is teljesíthető úgy, hogy az idegen nyelvű szöveg mellett annak magyar megfelelője is szerepel, ugyanolyan jól olvasható módon és legalább azonos méretben.

Emellett az üzletekben és kirakatokban elhelyezett, a fogyasztók tájékoztatását szolgáló közleményeket is magyar nyelven kell megjeleníteni.

A nyelvvédelmi szabályok betartását és ellenőrzését kiemelt fontosságúnak nevezték, hozzátéve, hogy ezek alapján a magyar nyelven kiadott sajtótermékekben, magyar nyelvű rádió- és televízióműsorokban, valamint szabadtéri reklámhordozókon megjelenő gazdasági reklámok szövegének – beleértve a jelmondatot is – magyar nyelven kell szerepelnie.

Az NKFH sajtóközleményében azt írják, hogy a modern technikai eszközök széleskörű terjedése és a fogyasztóvédelmi hatóság tapasztalatai alapján indokolt az egyes reklámtilalmak folyamatos ellenőrzése, hiszen a reklámok, mint eladásösztönző eszközök, nemcsak befolyásolják, de meg is határozzák a fogyasztók ügyleti döntéseit.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalokkal együtt, a korábbi évekhez hasonlóan az idén is ellenőrzi az általános reklámszabályok és a magyar nyelv védelmét szolgáló előírások betartását, ezzel hozzájárulva a magyar családok és fogyasztók védelméhez.

