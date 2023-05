Örülhet a TV2: Kasza Tibi visszatért, és rögtön berúgta az ajtót

Az RTL hétköznap estéit megnyitó ’Drága örökösök – A visszatérés’ a héten 450 ezer feletti átlagos nézettséggel büszkélkedhetett a teljes lakosság körében, ez nagyjából megfelel az elmúlt hetekben hozott eredménynek, igaz, az 500 ezres szint fölé ezúttal nem jutott egy epizód sem. A kereskedelmi szempontból kiemelten fontos 18-49 éves korcsoportban pedig 14 százalék körüli átlagos közönségarányt tudott hozni a széria, ez szintén nagyrészt megegyezik az általában elért eredménnyel.

A program második felében ismételten ’Az álommeló’ érkezett, az amerikai ’The Apprentice’ után meghonosított üzleti realityben a Cápaként is megismert üzletember, Balogh Levente keresi elnöki asszisztensét. Néhány hetes gyengélkedés után úgy tűnik, hogy a vetélkedő teljesítménye stabilizálódott, és 420 ezres átlagnézettséget tudott a 17. héten, amely enyhe javulás az előző héten elért eredményhez képest. Ez a tendencia jelenik meg a 18-49 évesek korcsoportjában is, ahol 14 százalék feletti közönségarányt tudott tartani a héten a műsor.

Kasza Tibiék jöttek, láttak és győztek

A Zsákbamacska után a TV2 főműsoridejének nyitányára a Kasza Tibi vezette Szerencsekerék következő évadja tért vissza – az pedig a 17. hét nézettségi adataiban egyértelművé vált, hogy a vetélkedő még mindig nagyon népszerű. A visszatérő Szerencsekerék 2. része

746 ezer nézővel megnyerte a hetet, a győzelemért csak saját magával versenyezve, összességében pedig 716 ezres átlagnézettséget tudott felmutatni a vetélkedő.

A TV2 legtöbb műsorával szemben a Szerencsekerék a fiatalabb korcsoportban is erős, így a 2. rész heti elsőségét itt is megszerezte, a szegmensbe tartozók közül 207 ezer nézőt ültetett a képernyők elé, 20,4 százalékos közönségarány mellett. A heti átlagos közönségarány a kiemelt kereskedelmi korcsoportban 19-20 százalék körül alakult.

Pillanatkép a Szerencsekerék első évadjának egy adásából. Fotó: TV2

A Szerencsekerékre nem lehet panasza a csatornának, a műsorsáv második felében érkező, családi vetélkedőként futtatott ’Ütős ötös’ esetében azonban az elmúlt hetekben úgy tűnt, van ok az aggodalomra. Most azonban megnyugodhat a TV2, hiszen a széria újra 500 ezer feletti átlagos nézettséget tudott. A javulás látszik a kiemelt kereskedelmi korcsoportba tartozók esetében is, itt 15 százalék körüli átlagos közönségarányt tudott a héten az ’Ütős ötös’.

Csendes hétvége

Miután jelenleg egyik kereskedelmi csatorna sem futtat tehetségkutatót vagy vetélkedőt a pihenőnapokon, meglepőnek egyáltalán nem nevezhető, hogy a hétvége legsikeresebb műsora címét újra és újra elhozza ’A mi kis falunk’. Az RTL jó érzékkel szombat estékre mozgatott, saját gyártású sorozata a héten 564 ezres nézettségével simán megelőzte a TV2-n adott ’Átejtve’ 264 ezres nézőszámát.

Vasárnaponként mindkét kereskedelmi csatorna szinte csak filmeket ad, a TV2 ugyan próbálkozik a ’Pepe’ című sorozatával, ám ennek 275 ezres nézettsége feledhető, különösen úgy, hogy mindeközben az RTL adásába kerülő ’Nagypapa hadművelet’ 340 ezer feletti nézőszámot tudott hozni.

Így alakult a 17. hét

Ugyan a Szerencsekerék heti győzelméhez nem férhet kétség, összességében látványos, hogy a tavasz és a jó idő beköszöntével egyre kevesebben ülnek a képernyők előtt folyamatosan, és szinte elérhetetlen messzeségbe kerültek olyan nézőszámok, mint a 900 ezer, vagy az 1 millió, amit a hidegebb hónapokban még tudtak hozni a csatornák.

Ezzel együtt a heti összecsapás eredménye egyértelmű, hiszen a 18-49-es évesek körében mért, átlagos napi közönségarányok harcában a TV2 15 százalékot ért el, szemben az RTL 13,7 százalékával – a különbség elsősorban a visszatérő Szerencsekeréknek köszönhető.