Örülhet, aki új autó megvásárlásán gondolkodik

Emelkedésnek indultak a magyar piacon az újautó-eladások. Az év első három hónapjában közel 32 ezer új személyautót helyeztek forgalomba az adatokat gyűjtő Datahouse statisztikái szerint, ami több mint 7 százalékos emelkedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Ez kedvezőbb a múlt év első három hónapjában elért kevesebb mint 3 százalékos növekedésnél, valamint fordulatot jelent a múlt év egészéhez képest, amikor 3 százalékkal csökkent a forgalomba helyezett új autók száma 2022-höz képest. Az új autók esetében a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási átlagdíjak az idén 59 ezer forintot tettek ki, ez 5 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbihoz viszonyítva - derül ki a Netrisk összeállításából.

Márciusban az új személyautóknál csak 2,5 százalékos volt az éves áremelkedés

Fotó: Depositphotos

„Az új autók piacán is nyomot hagyott a tavalyi bizonytalan környezet. A lakosság és a cégek is részben a magas infláció és a reálbérek csökkenése miatt lemondtak az újautó-vásárlásokról vagy elhalasztották azokat. Az idén látható valami élénkülés, ám az új autók piaca még elmarad a járvány előtti szinttől. 2019 első három hónapjában ugyanis több mint 34 ezer új autó került a forgalomba” - mutatta be az autópiaci változásokat Besnyő Márton, a Netrisk ügyvezető igazgatója.

Kedvező, hogy a korábbi lendületes emelkedés után lelassult az új autók árának növekedése. „Idén márciusban a hivatalos adatok szerint az új személyautóknál csak 2,5 százalékos volt az éves áremelkedés, miközben egy évvel ezelőtt közel 21 százalékos volt a drágulás” - tette hozzá Besnyő Márton. Ez azért is fontos, mert az autóárak növekedése az elmúlt években hozzájárult ahhoz, hogy a kötelező biztosítások díja is emelkedett. Elmondta azt is, hogy az autók árának alakulása csak egy tényező a kötelező biztosítások díjának alakulását nézve, utóbbit nagyban befolyásolja a szervizköltségek, az alkalmazottak bérének alakulása mellett a forgalom változása, valamint a balesetek gyakorisága is.

Kapcsolódó cikk Áprilisban kapkodtak az új autók után, a használt autók piaca csak kullog Az új autók piaca több mint 21 százalékkal bővült a múlt hónapban, miközben a használtautó piac csak 9 százalékkal nőtt.

A Netrisk adataiból az is kiderül, hogy a különböző meghajtású új autók esetében mennyi a kötelező átlagdíj. A dízelmotoros autóknál közel 77 ezer forintról van szó, ami 9 százalékos emelkedésnek felel meg éves szinten. Az új hibridekre az idén közel 61 ezer forintos átlagdíjon kötöttek kötelezőt az autósok, utána következnek 62 ezer forinttal a villanyautók. Előbbi 11, utóbbi 16 százalékos emelkedésnek felel az egy évvel korábbihoz képest. Ebben az összevetésben a benzineseknél a legalacsonyabb az átlagdíj, ami majdnem 51 ezer forint, ez pedig 4 százalékos drágulásnak felel meg éves szinten.