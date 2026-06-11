Örülhetnek a dízelesek: folytatódik az árcsökkenés

Pénteken a benzin beszerzési ára továbbra is változatlan marad, ellenben a gázolajjal, melynek ára bruttó 6 forinttal csökken – írja a holtankoljak.hu.

Június 11-én a benzin piaci átlagára 642 forint, a gázolajé 676 forint literenként. A benzin átlagára 47, a dízelé 61 forinttal haladja meg a hatósági árakat.

Az elmúlt két hónap során a benzin piaci átlagára 55, a gázolajé 134 forinttal esett vissza.

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